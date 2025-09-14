Charlie Kirk ucciso da Tyler Robinson perché anti - transgender, la rivelazione sulla relazione del 22enne

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Dalle maledizioni del circolo delle streghe fino alle teorie del complotto, la morte di Charlie Kirk mette al centro tutti i temi cari all’alt right americana. Come se non bastasse, sembra che Tyler Robinson avesse una relazione con una donna trans.

La relazione “segreta”

Questo è il momento in cui si scava nella vita privata di Tyler Robinson per capire le motivazioni dietro all’omicidio di Charlie Kirk. Già al ritrovamento dei bossoli stavano iniziando a emergere elementi sul background dell’assassino. Infatti, diversi messaggi incisi facevano riferimento a videogiochi, meme e scelte politiche.

Tra un “Bella ciao” e un “Ehi fascista! Prendi!”, sembra ci fossero anche messaggi che intercettavano la comunità queer. Nelle ultime ore è infatti emersa una relazione definita da alcuni giornali “segreta”, ovvero quella di Robinson con la persona con la quale condivideva l’appartamento.

Si tratterebbe di una ragazza trans. Questa avrebbe collaborato con l’FBI, ma secondo le dichiarazioni ufficiali non sarebbe coinvolta nei fatti e non era a conoscenza delle intenzioni del giovane. Al momento sembra che i due fossero coinquilini e non ci sono dichiarazioni in merito alla natura della loro relazione.

Cosa c’entra la donna trans con Robinson?

La relazione con la giovane ragazza trans di 22 anni non sembra essere confermata dalle fonti, a differenza di quanto comunicato da alcuni giornali in Italia e negli Stati Uniti. I vicini hanno parlato di una “situazione strana”, ma in riferimento alle diverse targhe delle auto da Stati differenti che presidiavano la casa.

“Strano” fino a un certo punto, considerando che fossero tutti studenti universitari e che in genere questi provengono da più Stati per seguire i corsi.

Il possibile coinvolgimento della ragazza viene subito collegato ai fatti per via delle posizioni di Kirk sulle persone trans. Ma si tratta di un collegamento non logico, che vuole a tutti i costi puntare il dito contro la comunità trans.

Il background di Robinson

Quello che si dovrebbe di indagare è invece il passato di Tyler Robinson e i motivi per cui la sua avversione nei confronti di Charlie Kirk è esplosa in un episodio così violento. Le certezze attuali sono che Tyler, uno studente di 22 anni, era molto più che abituato a maneggiare armi. La famiglia ha raccontato che fosse un vero e proprio amante delle armi da fuoco e le foto che lo mostrano fin da bambino con i fucili in mano ne sono una prova.

E per quanto la destra americana e italiana stiano cercando di affibbiare a Robinson responsabilità politiche di sinistra, per via della scritta “Bella ciao” o della ipotetica relazione non ancora confermata con una donna trans, il punto rimane il possesso delle armi negli Stati Uniti.

Diversi commentatori negli Usa stanno cercando di riportare l’attenzione a questo tema, perché nella stessa giornata in cui è morto Charlie Kirk in un altro Stato avveniva una sparatoria all’interno di una scuola che ha portato alla morte di bambini. Dietro queste mani non ci sono esponenti di una sinistra radicale, ma il più delle volte persone isolate, ex vittime di bullismo, persone straniere respinte da un Paese sempre più avverso nei loro confronti, ma anche bianchi e repubblicani, come lo stesso attentatore della vita di Donald Trump.

La famiglia di Robinson è convinta MAGA e Robinson viene descritto come disinteressato alla politica. Perfino le scritte sui bossoli sono per alcuni considerate soltanto un insieme di meme che circolano online, e sembrerebbe confermarlo la stessa scritta: “Se stai leggendo questo, sei gay ahah”. Un messaggio che una persona che lotta per i diritti civili della comunità LGBTQIA+ non utilizzerebbe per un assassinio politico.