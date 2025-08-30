Charlotte M tra successo e rischio di essere sessualizzata: “Problema non mio, ma di chi ha quello sguardo”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono storie che iniziano presto, ma non per caso: Charlotte M ha cominciato a farsi conoscere sui social quando era ancora una bambina, con quella naturalezza che solo i più piccoli sanno avere davanti a una telecamera. Ma la sua non è una favola improvvisata. È un percorso costruito passo dopo passo, con studio, disciplina e una determinazione che lascia il segno. Oggi, a 17 anni, Charlotte M è molto più di una creator di successo: è cantante, doppiatrice, attrice, e con Baci Baci, il suo ultimo singolo, ha portato ancora una volta la sua voce, e la sua visionem tra le persone. La voce è diventata anche strumento di racconto nel film d’animazione Grand Prix, in uscita a settembre, dove doppia Edda, una topolina con un sogno grande (correre), nonostante i limiti, le paure e le aspettative degli altri. Un personaggio che le somiglia, perché anche Charlotte M ha inseguito sogni che sembravano troppo grandi, affrontato sacrifici e momenti di solitudine, ma non si è mai fermata. Edda e Charlotte condividono lo stesso motore: la volontà di non mollare, anche quando la strada si fa in salita.

Chi doppia nel film Grand Prix in uscita a settembre?

“In Grand Prix sono la voce di Edda, una topolina che è la protagonista assoluta. Lei ha un sogno grandissimo: diventare una pilota di auto da corsa. È un sogno che sembra irraggiungibile per tanti motivi, ma non si ferma davanti alle difficoltà e decide di provarci comunque. Questo comporta sacrifici, rinunce, momenti di frustrazione, ma anche grandi soddisfazioni, ed è qualcosa in cui mi sono ritrovata molto. È una storia che, pur essendo un film d’animazione, non parla solo ai bambini. Parla a chiunque abbia un sogno e sappia cosa vuol dire lottare per realizzarlo. È un racconto emozionante, pieno di avventura, di energia genuina e positività. Entrare nella sua voce e nella sua testa è stato bellissimo, perché è un personaggio che trasmette coraggio e voglia di vivere”.

È il suo secondo film d’animazione come doppiatrice. Che emozioni ha provato nel prestare la sua voce?

“È sempre un’esperienza che ti lascia qualcosa di speciale. In sala di doppiaggio sei in una stanza buia, davanti a te c’è solo lo schermo e la storia che scorre, e in quel momento ti immergi completamente. Devi sincronizzare la voce con i movimenti e le espressioni del personaggio, ma non è solo tecnica: devi sentire quello che lei prova e restituirlo con le tue parole e il tuo tono. Succede che, una volta uscita dallo studio, ti porti dietro il personaggio: per un po’ parli come lei, ti muovi come lei, resti dentro quell’energia. Ho anche avuto la fortuna di lavorare con professionisti straordinari che mi hanno seguita, dato consigli preziosi e permesso di crescere tantissimo”.

Come l’hanno accolta i professionisti del doppiaggio, considerando che spesso i “talent” non sono visti di buon occhio?

“In realtà mi hanno accolta molto bene, e credo che questo sia dipeso anche dal fatto che non sono arrivata lì dal nulla. Studio recitazione da quando avevo 7 anni, e per anni ogni sabato prendevo un treno da Firenze a Roma per frequentare una scuola di recitazione. Ho sempre preso sul serio la preparazione: ho fatto corsi di dizione, di lavoro sulla voce, e prima di ogni film ho seguito corsi specifici di doppiaggio. Quando sono arrivata in sala, c’era un lavoro alle spalle, e loro lo hanno visto. Mi hanno messo nelle condizioni di dare il meglio, mi hanno corretto, insegnato, e fatto crescere ancora. Credo che quando c’è impegno reale e rispetto per il mestiere, questo venga percepito”.

Edda nel film realizza qualcosa che sembrava impossibile. Lei, quando ha capito che l’impossibile poteva diventare possibile?

“L’ho capito quando ho realizzato che lo scopo non è piacere agli altri o diventare qualcuno per essere accettati, ma diventare la versione migliore di se stessi. Quando inizi a conoscere davvero le tue potenzialità e a capire come sfruttarle, scopri che puoi andare oltre quello che pensavi fosse il tuo limite. La chiave è crederci e lavorarci ogni singolo giorno. Per me il momento preciso è stato intorno ai 15-16 anni, un’età in cui tutti abbiamo dubbi e insicurezze. È lì che ho capito quanto volessi davvero fare questo lavoro, e quanto volessi mettermi alla prova per spingermi sempre più in là, verso quello che sembrava impossibile, sapendo che il percorso stesso sarebbe stato una parte fondamentale della scoperta di me stessa”.

Lo studio ha un ruolo molto importante nella sua vita. Quanto la influenza anche nel lavoro?

“Ha un ruolo enorme, in tutti i sensi. Da una parte c’è la formazione artistica, che porto avanti da tutta la vita e che non smetterò mai di coltivare. Dall’altra c’è lo studio scolastico: frequento il liceo scientifico e ho intenzione di iscrivermi all’università, perché credo che un bagaglio culturale solido ti aiuti non solo a livello professionale ma anche umano. Migliora il linguaggio, il modo di pensare, ti apre prospettive nuove. Poi c’è lo studio delle lingue, in particolare l’inglese, che per me è fondamentale: leggo libri e guardo film in lingua originale, e il viaggio a Los Angeles mi ha dato ancora più consapevolezza di quanto conoscere bene un’altra lingua ti apra porte, anche interiori. È un modo per scoprire parti di sé che non pensavi di avere, e io non voglio mai smettere di esplorare”.

È reduce da un viaggio studio negli USA, non il primo che affronta da sola. Come ha vissuto le esperienze?

“Ho fatto tre esperienze da sola: la prima a 11 anni, a Brighton, per una settimana. È stato abbastanza semplice perché vivevo in un college con altri ragazzi e non dovevo organizzarmi troppo. A 16 anni, invece, sono andata a New York e lì è stato diverso: ho preso l’aereo completamente da sola, senza hostess che mi accompagnasse. Una volta arrivata, ho vissuto in un residence, facevo la spesa, cucinavo, mi spostavo da sola per andare a scuola. All’inizio senti molto la mancanza di casa, soprattutto i primi due giorni, perché sono molto legata ai miei genitori. Ma poi ti abitui e scopri che sei capace di cavartela. Torni a casa con una sicurezza diversa, con la consapevolezza che puoi gestire la tua vita anche lontano dal nido”.

Crescere sui social significa anche far evolvere i propri contenuti. È stato difficile?

“Non lo definirei difficile nel senso tradizionale, ma è una sfida continua. Non c’è stato un momento in cui ho detto da oggi cambio completamente. È un’evoluzione naturale, che segue la mia crescita personale. Non è qualcosa di studiato a tavolino o imposto, ma semplicemente quello che sono in quel momento. Credo che il pubblico percepisca quando qualcosa è autentico, e il fatto che il mio percorso non sia forzato mi fa vivere bene anche i cambiamenti”.

Ha anche pubblicato di recente il singolo Baci baci. La musica oggi che ruolo ha per lei?

“La musica per me è fondamentale, non solo come forma artistica ma anche come valvola di sfogo. Ad esempio, se arrivo a lezione di canto arrabbiata o nervosa, canto con una carica emotiva diversa, più intensa. È un modo per liberare quello che ho dentro, per canalizzare emozioni forti in qualcosa di positivo. È anche un mezzo per gestire e trasformare le emozioni, e mi piacerebbe che questo passasse anche a chi mi ascolta: vorrei che le mie canzoni potessero far provare alle persone lo stesso senso di liberazione che danno a me”.

Grazie alla musica ha avuto anche la possibilità di fare tour in giro per l’Italia. Come ha vissuto il contatto diretto con il pubblico?

“È stato meraviglioso, perché c’è una differenza enorme tra interagire con le persone online e incontrarle dal vivo. Sui social ricevi commenti, like, messaggi, ma dal vivo senti il calore umano in un modo completamente diverso. Le persone che ti seguono ti trasmettono energia, affetto, entusiasmo, e io cerco sempre di ricambiare essendo il più possibile disponibile e presente. È una carica incredibile che ti stimola a creare di più e meglio. Ti fa venire voglia di tornare a casa e pensare a nuove idee, nuovi progetti, perché vedi negli occhi delle persone quanto quello che fai possa avere un impatto positivo su di loro”.

Ha solo 17 anni ma le si possono attribuire tante etichette: content creator, cantante, attrice, doppiatrice, imprenditrice. Come si vede in futuro?

“In futuro mi immagino con una vita che unisca tante cose. Da un lato sogno una casa in campagna, con un grande giardino e tanti cavalli, perché amo la natura e mi dà equilibrio. Dall’altro mi vedo ancora in movimento, nelle città, a lavorare sui progetti che amo, circondata da persone con cui condividere entusiasmo e creatività. Vorrei continuare ad avere un team che mi supporta e con cui ci sia uno scambio continuo di fiducia e di energia positiva. E vorrei mantenere sempre questa voglia di fare, di mettermi alla prova e di crescere, senza mai fermarmi”.

Perché pensa che i suoi contenuti siano diventati virali?

“Credo che uno dei motivi sia la spontaneità. Ho imparato fin da piccola a trovare un equilibrio tra il cuore e la testa. Troppa logica irrigidisce e rende tutto artificiale, ma agire solo di pancia può essere rischioso. Nei miei contenuti cerco di mantenere questo equilibrio: essere autentica, diretta e vera, ma con consapevolezza. Questo credo che il pubblico lo percepisca e lo apprezzi, perché alla fine la gente si affeziona alle persone, non ai personaggi costruiti a tavolino”.

Ci sono argomenti che preferisce evitare nei suoi contenuti?

“In realtà non mi sono mai fermata a pensarci. Non vivo con la paura di affrontare certi temi, perché credo che il timore stesso possa irrigidire e limitare la creatività. Se dovessi pensarci a freddo, forse potrei trovare degli argomenti che non affronterei, ma non sono cose su cui mi soffermo. Preferisco seguire il flusso naturale di quello che voglio comunicare”.

Tempo fa ha pubblicato un video in cui per gioco fingeva di tatuarsi il nome di una persona sul braccio. Lo farebbe davvero?

“Sono una persona abbastanza imprevedibile, quindi non escludo nulla a priori. Mi lascio trasportare dalle emozioni, ma sempre in modo intelligente, valutando le conseguenze. Non so se farei davvero un tatuaggio con il nome di qualcuno, anche perché non so se farò mai un tatuaggio in generale. Però ammetto che le follie, quelle belle e positive, fanno parte del mio carattere: mi piace uscire dagli schemi, rompere la routine e vivere anche cose inaspettate, perché spesso sono proprio quelle le esperienze più belle.”

Protegge molto la sua vita privata. Quanto è difficile farlo sui social, dove le persone sono sempre più curiose e, a volte, invadenti?

“Per me non è difficile, perché è una cosa che ho imparato fin da piccola. Ho sempre saputo distinguere tra la parte di me che condivido e quella che resta privata. Mostro quello che voglio far vedere e stop. È diventata un’abitudine e ormai fa parte di me, quindi non vivo la pressione di dover raccontare tutto. È semplicemente naturale per me mettere dei confini”.

Crescendo, il suo corpo inevitabilmente cambia e questo può portare a sguardi e commenti fuori luogo. È un problema che si è mai posta?

“Sì, ogni tanto ci penso, perché purtroppo viviamo in una società che tende a sessualizzare anche quando non ce n’è motivo. Però sono consapevole di non fare nulla di sbagliato, quindi non mi sento in colpa né ho paura. Il problema non è mio, ma di chi guarda con quello sguardo. Se una paura non ha basi reali, per me non ha motivo di esistere”.

Qual è il commento più offensivo che ha ricevuto?

“Non saprei dirtlo, perché tendo a non ricordarli. Magari in un primo momento possono colpirmi, ma poi li lascio andare subito. Non voglio dargli spazio nella mia testa. Quello che mi ferisce di più, piuttosto, è quando qualcuno giudica la mia persona senza sapere il percorso che ho fatto. Quando si fermano all’immagine e pensano che io sia comparsa dal nulla, senza conoscere anni di lavoro, studio e sacrifici, quello sì che mi dispiace”.

Qual è la cosa più grande che questo lavoro le ha tolto?

“Non so se è qualcosa che mi ha tolto il lavoro in sé, perché è un aspetto che ho vissuto fin da piccola. Parlo della difficoltà a trovare amicizie autentiche. Ho un ricordo nitido: avevo 5 anni, ero in campeggio e partecipai a un concorso in cui i bambini cantavano o ballavano. Io vinsi cantando una canzone in inglese e il giorno dopo un’amica, con cui ero inseparabile, smise di parlarmi. È stato il primo episodio di gelosia che ho vissuto e purtroppo si è ripetuto più volte nella vita. È come se quel momento fosse stato un’anteprima di quello che sarebbe successo più avanti”.

Ha paura che qualcuno si avvicini a lei solo per interesse?

“Sì, ma ormai ho imparato a capirlo abbastanza in fretta. Ho sviluppato una sorta di radar per capire le persone e, se percepisco secondi fini, non lascio che si avvicinino troppo. Alcuni sono molto bravi a mascherare le proprie intenzioni, ma prima o poi la maschera cade sempre”.

I suoi genitori le sono sempre stati vicini. È più o meno “gestibile” rispetto a quando era più piccola?

“Direi più gestibile. Crescendo ho imparato a conoscere meglio me stessa e anche i miei genitori mi conoscono di più, quindi ci capiamo meglio. Il nostro legame si è rafforzato negli anni, e questo ha reso il rapporto più semplice”.

L’abbiamo vista come attrice in Ricomincio da Taaac, il secondo film del Milanese Imbruttito. Quanto ama la recitazione?

“Tantissimo, per me è un 10 su 10. Ho iniziato su YouTube proprio con l’idea che fosse un trampolino per arrivare al cinema. A 7 anni già sognavo di fare un film, e quando ho avuto l’opportunità di farlo e di vederlo su Netflix, è stato un sogno realizzato. In quel momento ho capito che volevo portare avanti sia la recitazione che la musica, che sono due parti di me che si completano”.

Essere “Charlotte M” le dà delle responsabilità?

“Sì, soprattutto verso chi mi segue. Quello che comunico ha un impatto e voglio che sia sempre positivo. Credo che queste responsabilità cresceranno ancora quando compirò 18 anni, perché ci sarà anche un cambiamento nella percezione che le persone hanno di me”.

Ha mai avuto la percezione di aver bruciato le tappe?

“No, perché tutto quello che ho fatto è avvenuto in modo naturale. Non c’è stato nulla di forzato: ho seguito la mia strada con consapevolezza e passione. È come nello sport: se inizi da piccolo, sai che dovrai fare dei sacrifici, ma è una scelta che fai perché la senti dentro”.