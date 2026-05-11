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Otto persone sono state arrestate per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in una vasta operazione della Polizia di Stato nei quartieri di competenza dei Commissariati di P.S. Romanina, Appio Nuovo, Esposizione e Sant’Ippolito. Le indagini hanno portato alla luce un sistema sofisticato di gestione dello spaccio attraverso chat di messaggistica, consegne rapide e appartamenti trasformati in veri e propri micro-hub della droga.

Le indagini

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto luogo nei quartieri Romanina, Appio Nuovo, Esposizione e Sant’Ippolito di Roma. Gli agenti hanno condotto distinti interventi che hanno portato all’arresto di otto persone, tutte gravemente indiziate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’attività investigativa ha permesso di scoprire come le chat di messaggistica siano state trasformate in vere e proprie centrali operative per la gestione dello spaccio. Gli indagati utilizzavano sistemi digitali per coordinare appuntamenti last minute, consegne on demand e la gestione di micro-hub della droga all’interno di appartamenti privati. In particolare, nel quartiere Romanina, gli agenti hanno smantellato una rete composta da pusher itineranti, servizi di delivery della droga e stash house adibite a deposito e laboratorio.

Il ruolo dei pusher e la control room digitale

Tra gli arrestati figura un uomo romano di 37 anni che, secondo le indagini, operava seguendo le dinamiche tipiche del nuovo street market dello spaccio: soste rapide, telefono sempre attivo e consegne programmate anche all’ultimo momento. Durante il controllo, gli agenti hanno trovato cocaina, hashish e centinaia di euro in contanti.

L’elemento più rilevante è emerso dall’analisi del suo smartphone, che ha rivelato una sofisticata control room digitale, con chat fitte di indirizzi, conferme di consegna e istruzioni operative impartite in tempo reale. Gli investigatori sono riusciti a monitorare in diretta le indicazioni per le consegne, prima che il presunto “centralinista” tentasse di cancellare tutto da remoto.

Furgone come base mobile dello spaccio

Poche ore dopo, la Polizia ha arrestato un altro uomo romano di 43 anni, che utilizzava un furgone come base mobile per lo spaccio di crack e cocaina. Anche in questo caso, il cellulare ha permesso di ricostruire il sistema organizzativo: dietro nickname apparentemente casuali, si celava un coordinatore che gestiva ordini, appuntamenti e consegne in tempo reale.

Le “stash house” e la produzione domestica

Altri tre arresti sono avvenuti in appartamenti adibiti a “stash house”, veri e propri laboratori domestici per la produzione e lo stoccaggio di cocaina e crack. Queste attività erano gestite da tre uomini – due stranieri e un romano – che tenevano traccia delle operazioni con fogli manoscritti. Le case-laboratorio si trovavano nei quartieri di competenza dei Commissariati di P.S. Romanina, Appio ed Esposizione.

Pusher in movimento tra Appio e Sant’Ippolito

Gli ultimi tre pusher sono stati intercettati mentre si muovevano tra i quartieri Appio e Sant’Ippolito. Nel primo episodio, due complici passavano da un’auto all’altra per effettuare consegne lontano da occhi indiscreti. Sono stati trovati in possesso di decine di grammi di cocaina, 17 pasticche di ecstasy/MDMA e denaro contante suddiviso in banconote di piccolo taglio.

Il blitz e gli ultimi arresti

Nel secondo caso, un pusher si spostava a bordo di un’utilitaria. Il blitz della polizia è scattato durante uno scambio, permettendo di bloccare simultaneamente venditore e acquirente. Il pusher è stato trovato in possesso di 15 involucri di cocaina e oltre 1.600 euro in contanti, ed è stato arrestato. L’acquirente è stato invece sanzionato e segnalato amministrativamente alla Prefettura.

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