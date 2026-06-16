Chat sessista tra autisti Atm, un indagato per le foto delle passeggere rubate dalle telecamere dei mezzi

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il caso delle chat sessiste tra alcuni autisti di Atm finisce sul tavolo della Procura di Milano: al momento c’è un indagato per accesso abusivo a sistema informatico, mentre la Polizia locale ha eseguito cinque perquisizioni e sequestri di telefoni e materiale informatico nei confronti di membri della chat interna “Ticinese Staff”.

Autisti Atm, il caso delle chat sessiste

La chat Ticinese Staff era stata utilizzata da alcuni dipendenti Atm per condividere immagini di donne estratte dalle videocamere di sorveglianza dei mezzi pubblici, accompagnate da commenti sessisti.

L’indagine nasce da una denuncia presentata da Atm, che ha segnalato l’uso improprio delle immagini di videosorveglianza e ha inoltre presentato un esposto al Garante della Privacy.

Il caso è emerso grazie alla testimonianza di una passeggera del tram 15, che avrebbe visto un autista consultare la chat durante una pausa.

La vicenda, infine, è stata resa pubblica dall’attivista e scrittrice Carlotta Vagnoli attraverso la newsletter Rassegna Stanca. Secondo quanto raccontato, le immagini condivise ritraevano donne ignare riprese dalle telecamere di bordo e commentate in modo sessista e offensivo dai partecipanti alla chat.

Il racconto sulle chat sessiste fra dipendenti Atm

“Nella giornata di sabato – ha scritto l’attivista su Instagram – ho ricevuto da un’amica degli screenshot di alcune storie Instagram pubblicate poco prima da una ragazza, che chiameremo F, sul suo profilo. F riportava una vicenda a cui aveva involontariamente assistito quella stessa mattina, a Milano, sul tram 15 che dal Duomo porta verso Rozzano.

“Sul mezzo Atm […] oltre e vicino a lei sedeva un autista in pausa, riconoscibile dalla divisa dell’azienda che aveva indosso. L’uomo, col cellulare in mano e in piena visuale di F, stava scambiando dei messaggi in una chat denominata Staff Ticinese con quelli che, per la giovane, erano senza dubbio colleghi di lavoro”.

Ebbene, nella chat, viene scritto, avveniva un “fitto scambio di immagini” di donne, cioè “fotogrammi delle riprese dei video del circuito di sorveglianza in disposizione a ogni tram”. Il tutto sarebbe stato accompagnato da “commenti sessisti e frasi oscene“, con lo scopo di “sollazzare i più triviali comportamenti omosociali tra maschi“.

La signora F ha così deciso di raccontare il tutto parlandone su Instagram. Nel chiedersi quali provvedimenti verranno infine presi, l’attivista Carlotta Vagnoli fa una riflessione sulla proliferazione delle telecamere, “strumento tecnologico pensato per proteggere le donne” che “è diventato, con l’era della tecnologia 2.0 al servizio patriarcale, uno strumento con cui vengono molestate”.

La reazione di Atm

Atm ha sottolineato “la propria determinazione contro ogni forma di discriminazione o comportamento lesivo”. E ha assicurato di voler fare “piena luce sull’episodio” e di essere pronta ad agire “in ogni sede opportuna”. Come detto, Atm ha denunciato alle autorità preposte.

La posizione del sindaco di Milano

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha chiesto che si faccia piena luce: “Atm deve far luce ma deve anche intervenire”.