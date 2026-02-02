Chat sulla "lobby gay", citato Massimo Giletti che avverte Sigfrido Ranucci sulla "verità dalle carte"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Massimo Giletti è omosessuale e sarebbe membro di una lobby gay. Una notizia, questa, che arriva dal Giornale in cui è riportata una presunta chat tra Sigfrido Ranucci e Maria Rosaria Boccia su WhatsApp. Ranucci ha subito preso le distanze con il diretto interessato, parlando di “montatura”. Giletti gli ha risposto da Lo Stato delle Cose dicendo di essere prossimo ad acquisire le carte per vedere se ha ragione il collega Ranucci o il direttore del Giornale, Tommaso Cerno.

La chat sulle “lobby gay”

Qualche giorno fa, precisamente il 31 gennaio 2026, sul Giornale è comparso un articolo firmato da Rita Cavallaro in cui si fa riferimento a una presunta chat WhatsApp intercorsa tra Maria Rosaria Boccia e Sigfrido Ranucci.

I messaggi risalirebbero al 17 settembre 2024, dopo che Tommaso Cerno era intervenuto a L’Aria Che Tira su La7 con parole di dissenso nei confronti di Maria Rosaria Boccia, a quei tempi sotto i riflettori per la vicenda legata all’ex ministro Gennaro Sangiuliano.

ANSA

Alle 21:29 dello stesso giorno Maria Rosaria Boccia avrebbe inviato un messaggio a Ranucci: “Ho visto Cerno a L’Aria che Tira… è davvero scandaloso”. Quindi il giornalista le avrebbe risposto: “Quello è un altro del giro… giro gay, pericolosissimo“.

Quindi Boccia avrebbe risposto: “Come Signorini”, ottenendo un “sì” dal suo interlocutore. L’imprenditrice avrebbe aggiunto: “E il signor B.”, un nome sul quale aleggia il mistero. Infine Ranucci avrebbe concluso: “E Giletti“.

Il messaggio di Massimo Giletti

In apertura della puntata de Lo Stato delle Cose di lunedì 2 febbraio Massimo Giletti, tirato in ballo dal presunto scambio tra Boccia e Ranucci, ha rivolto un messaggio al conduttore di Report.

Ha riferito che proprio Ranucci gli avrebbe scritto per riferirgli che quanto riportato dal Giornale sarebbe “tutta una montatura, tutto manipolato”, aggiungendo la sua solidarietà. Tuttavia Giletti ricorda che “io ho sempre guardato le carte” e afferma che “questa settimana avrò le carte di quello che si sono scambiati” per vedere “se ha ragione lui o ha ragione il direttore Tommaso Cerno”.

La replica di Sigfrido Ranucci a Tommaso Cerno

Dopo la pubblicazione delle presunte chat sul Giornale, Sigfrido Ranucci è prontamente intervenuto sui social sostenendo che quelle conversazioni siano state “riportate in maniera parziale, se non manipolate“. Da quello scambio di messaggi mancherebbe “il nome di un personaggio legato ai servizi segreti, Marco Mancini, amico di Cerno e della Cavallaro”.

Questo dettaglio avrebbe “spiegato il mio riferimento a Giletti, che nulla aveva a che fare con frasi omofobe che mi sono state attribuite” come ha fatto Maurizio Gasparri. Cerno ha prontamente risposto attraverso il suo quotidiano negando la censura su Mancini e annunciando che sul Giornale è uscita l’intera conversazione.