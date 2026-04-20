ChatGPT down con Gemini e Claude, problemi di accesso all'intelligenza artificiale e disagi per gli utenti

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un blackout simultaneo ha colpito ChatGPT, Claude e Gemini in Italia il 20 aprile, con il down reso palese da un picco di segnalazioni nel pomeriggio. All’evento non è legata nessuna rivendicazione di hacker: si pensa quindi a un probabile problema di rete globale. Il disservizio, rientrato in poche ore, ha provocato comunque diversi disagi, testimoniando ancora una volta il ruolo chiave rivestito dall’AI.

Il down simultaneo delle AI

La vasta anomalia tecnica ha avuto origine nel pomeriggio di lunedì 20 aprile, interessando i principali servizi di intelligenza artificiale generativa utilizzati anche in Italia, causando disservizi diffusi e simultanei.

A registrare l’impennata delle segnalazioni è stata la piattaforma Downdetector, che ha evidenziato un picco improvviso a partire dalle 16:30.

ANSA

Ferme ChatGPT, Claude e Gemini

Tra i servizi coinvolti figurano ChatGPT, sviluppato da OpenAI, Claude di Anthropic e Gemini, prodotto da Google. Il fatto che il malfunzionamento abbia colpito contemporaneamente piattaforme concorrenti e con infrastrutture differenti ha reso l’evento peculiare.

Secondo quanto ricostruito dalle principali testate specialistiche del settore, insieme ad analisti di reti e osservatori indipendenti, l’ipotesi più accreditata non riguarda un attacco informatico diretto, bensì un problema a livello di rete globale.

In particolare, si parla di possibili criticità nel sistema di instradamento del traffico Internet internazionale (routing), forse legate a protocolli BGP (Border Gateway Protocol), che regolano il percorso dei dati tra continenti. Un errore o una congestione in questo sistema può causare rallentamenti o blocchi temporanei nell’accesso ai server esteri.

I problemi in Italia

Un ulteriore elemento emerso è che molti utenti italiani hanno segnalato errori di connessione, timeout e impossibilità di generare risposte, mentre in altre aree del mondo i servizi risultavano funzionanti o solo parzialmente rallentati.

Questo particolare rafforza l’ipotesi di un problema localizzato nelle dorsali di rete che collegano l’Italia ai data center internazionali, spesso situati negli Stati Uniti o in Europa settentrionale.

Nonostante l’ampia diffusione del disservizio, né OpenAI, né Anthropic, né Google hanno rilasciato comunicazioni ufficiali dettagliate nell’immediato. Tuttavia, nel giro di alcune ore la situazione è progressivamente tornata alla normalità, suggerendo un guasto temporaneo e risolto senza interventi strutturali evidenti.

I precedenti

Non è la prima volta che servizi di intelligenza artificiale registrano interruzioni significative anche in Italia. Uno degli episodi più recenti ha riguardato Claude, andato in down il 2 marzo.

Nello scorso autunno, invece, ChatGPT ha subito un importante blackout globale durato diverse ore, con milioni di utenti impossibilitati ad accedere al servizio. In quel caso il problema era derivato da un errore nei sistemi interni di gestione del traffico e a un sovraccarico delle infrastrutture.