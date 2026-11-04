Che festa è il 4 novembre, dalla storia di Villa Giusti al perché si vada comunque a scuola e al lavoro

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Il 4 novembre in Italia si celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. La data commemora l’armistizio di Villa Giusti del 1918, che sancì la fine della Prima Guerra Mondiale per il nostro Paese e il completamento dell’unificazione con l’annessione di Trento e Trieste. Sebbene sia una solenne ricorrenza nazionale istituita nel 1919, non è un giorno festivo di astensione dal lavoro: scuole, uffici e negozi rimangono aperti. Per l’occasione, tuttavia, i musei statali e i parchi archeologici sono aperti gratuitamente.

Perché il 4 novembre si festeggia l’Unità Nazionale e le Forze Armate: la storia

La scelta della data del 4 novembre affonda le sue radici al termine della Prima Guerra Mondiale (spesso considerata dagli storici come la quarta guerra d’indipendenza italiana). Alle ore 15 del 4 novembre 1918 entrò infatti in vigore l’Armistizio di Villa Giusti, firmato a Padova tra l’Impero austro-ungarico e il Regno d’Italia.

Con la firma dell’accordo si chiudevano ufficialmente le ostilità e l’Italia vedeva ricongiunti al proprio territorio i confini nazionali con il riscatto delle città irredente di Trento e Trieste.

Nel 1919 la ricorrenza fu proclamata festa nazionale. Da allora ha attraversato l’intera storia d’Italia:

nel Ventennio fascista fu ribattezzata Anniversario della Vittoria

nel secondo Dopoguerra, con la nascita della Repubblica, è tornata alla denominazione originaria per mettere al centro l’unità del Paese e il ruolo protettivo delle Forze Armate, in linea con l’Articolo 11 della Costituzione italiana che ripudia la guerra come strumento di offesa

Un altro momento chiave legato a questa data fu il 4 novembre 1921, quando la salma del Milite Ignoto fu solennemente tumulata nel Sacello dell’Altare della Patria al Vittoriano a Roma, simbolo del sacrificio di tutti i soldati caduti e mai identificati.

Si lavora il 4 novembre? Perché non è un giorno di vacanza a scuola e negli uffici

Fino al 1976 il 4 novembre è stato a tutti gli effetti un giorno festivo rosso sul calendario. Tuttavia, con la legge n. 54 del 5 marzo 1977 – approvata in un contesto di austerity economica per aumentare i giorni lavorativi utili – la festività è stata sconsacrata dal punto di vista del calendario civile.

Pertanto:

scuole e Università: le lezioni si svolgono regolarmente

le lezioni si svolgono regolarmente uffici pubblici e privati : non è prevista la chiusura né la retribuzione straordinaria come giorno festivo

: non è prevista la chiusura né la retribuzione straordinaria come giorno festivo celebrazioni spostate: le cerimonie ufficiali e le manifestazioni comunali storicamente si tengono nella giornata del 4 novembre o si concentrano nella prima domenica di novembre.

Nonostante il mancato ripristino del giorno rosso di festa (confermato anche da recenti disposizioni normative che tutelano la ricorrenza senza gravare sul bilancio dello Stato), la data mantiene intatto il suo altissimo valore simbolico ed è l’unica festa nazionale che sia stata celebrata ininterrottamente prima, durante e dopo il Fascismo.

Come si celebra il 4 novembre oggi: cerimonie, Frecce Tricolori e musei statali gratuiti

Oggi la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate si trasforma in una grande occasione di memoria collettiva e valorizzazione culturale. Le celebrazioni ufficiali prevedono un protocollo ben preciso guidato dalle massime cariche dello Stato:

omaggio al Milite Ignoto : Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Ministro della Difesa e dai vertici militari, depone una corona d’alloro al Vittoriano (Altare della Patria) a Roma

: Il Presidente della Repubblica, accompagnato dal Ministro della Difesa e dai vertici militari, depone una corona d’alloro al Vittoriano (Altare della Patria) a Roma sorvolo delle Frecce Tricolori : I velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale stendono il Tricolore sul cielo della Capitale durante la cerimonia

: I velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale stendono il Tricolore sul cielo della Capitale durante la cerimonia visite al Sacrario di Redipuglia e nei luoghi della Memoria : Deposizioni di corone di alloro si svolgono nei principali monumenti ai Caduti d’Italia e nei sacrari militari

: Deposizioni di corone di alloro si svolgono nei principali monumenti ai Caduti d’Italia e nei sacrari militari caserme e navi aperte al pubblico : In diverse città italiane, il Ministero della Difesa organizza l’iniziativa “Caserme Aperte”, consentendo ai cittadini di visitare strutture militari, mostre storiche e navi della Marina

: In diverse città italiane, il Ministero della Difesa organizza l’iniziativa “Caserme Aperte”, consentendo ai cittadini di visitare strutture militari, mostre storiche e navi della Marina musei gratis in tutta Italia: In occasione della ricorrenza, il Ministero della Cultura prevede l’ingresso gratuito in tutti i musei, complessi monumentali e parchi archeologici statali, offrendo ai cittadini l’opportunità di riscoprire il patrimonio artistico e storico del Paese.

FAQ Il 4 novembre le scuole sono chiuse? No, il 4 novembre le scuole di ogni ordine e grado svolgono regolare attività didattica. Che differenza c'è tra il 4 novembre, il 25 aprile e il 2 giugno? Il 4 novembre celebra la fine della Prima Guerra Mondiale e l'Unità d'Italia; il 25 aprile è l'Anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo (1945); il 2 giugno è la Festa della Repubblica Italiana (referendum del 1946). I musei sono gratis il 4 novembre? Sì, la giornata rientra tra le date ad ingresso gratuito stabilite dal Ministero della Cultura per i luoghi d'arte e siti archeologici statali.