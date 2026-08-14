Che tempo farà a Ferragosto 2026 tra caldo e temporali che faranno calare le temperature

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Ferragosto porterà via lo stress e il caldo dall’Italia. Se il weekend resta tra i più attesi dai viaggiatori, con milioni di italiani pronti a fare le valigie per godersi qualche giorno di vacanza, lo è anche per i climatologi e i meteorologi che da settimane hanno individuato nel fine settimana in arrivo il punto di svolta dell’estate. Le previsioni, infatti, sembrerebbero parlare chiaro, con l’anticiclone africano destinato a salutare presto la Penisola per lasciare spazio all’arrivo di correnti più fresche destinate a far scendere di qualche grado le temperature.

Che tempo farà a Ferragosto 2026

Quella di venerdì 14 agosto 2026, sulla carta, dovrebbe essere l’ultima giornata di caldo estremo sull’Italia. Come comunicato dal Ministero della Salute, infatti, saranno soltanto sette le città da bollino rosso.

Si tratta di Bari, Bolzano, Cagliari, Genova, Messina, Palermo e Reggio Calabria. Dal 15 agosto, invece, si passerà a 2 (Bari e Bolzano), col gradito ritorno del bollino verde in quattro città (Napoli, Pescara, Trieste e Venezia).

ANSA

Nello specifico, secondo quanto riferito da 3bmeteo, il 14 agosto è prevista una giornata soleggiata con possibili rovesci o temporali nel centro-ovest, mentre il 15 agosto il tempo sarà stabile, in prevalenza soleggiato e molto caldo, ma con formazione di rovesci e temporali di calore sulle Alpi.

Temperature in calo da domenica

La svolta potrebbe invece arrivare da domenica 16 agosto.

Secondo gli esperti di 3bmeteo, infatti, qualche temporale in più interesserà le Alpi occidentali, per l’avvicinamento di un fronte da ovest. I fenomeni si intensificheranno in giornata e si estenderanno al restante arco alpino, sconfinando verso i tratti delle pedemontane centro-orientali, localmente anche con forte intensità.

L’arrivo di correnti più fresche e instabili in quota pilotate da un ciclone in formazione sul Nord Europa innescherà lo sviluppo di temporali a partire dalle regioni del Nord. Si tratterà di veri e propri temporali prefrontali, ovvero fenomeni temporaleschi che si sviluppano in anticipo rispetto all’arrivo del fronte instabile vero e proprio, favorendo la rottura dell’accumulo di calore nei bassi strati.

Addio al caldo?

La domanda che tutti si fanno però è una: sarà addio al grande caldo? La risposta, già data in settimana da Mario Giuliacci, appare quasi certa.

Le temperature resteranno sui 32-35 gradi al Sud, mentre al Nord ci sarà una boccata d’aria. Le previsioni segnalano massime fino ai 30 gradi per la giornata di lunedì.

Non è previsto un calo drastico e brusco, ma rispetto alle settimane vissute il caldo risulterà essere più “sopportabile”.