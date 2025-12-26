Checco Zalone fa il record di incassi con il nuovo film "Buen Camino", è il suo esordio migliore in assoluto

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Checco Zalone fa record di incassi all’esordio del nuovo film “Buen Camino“: il debutto al cinema vale oltre 5,6 milioni di euro il giorno di Natale, riportando il box office italiano ai livelli del 2011. Il film dell’attore comico conquista il 78,8% del mercato giornaliero, con pubblico diffuso in tutta Italia e un nuovo primato personale per l’attore.

Gli incassi del nuovo film

Il cinema italiano risorge, ancora una volta grazie a Checco Zalone. L’uscita di “Buen Camino“, la commedia diretta da Gennaro Nunziante e distribuita da Medusa Film, ha segnato incassi che non si vedevano da oltre un decennio.

Il nuovo film, arrivato nei cinema il giorno di Natale, ha registrato un debutto fuori scala: 5.671.922 euro incassati in una sola giornata, con una media per sala di 7.744 euro e una quota di mercato pari al 78,8%.

ANSA

Un fotogramma dal film “Buen Camino”

Su un totale giornaliero di 7.195.899 euro al box office nazionale, “Buen Camino” ha assorbito quasi quattro quinti degli incassi complessivi. Un risultato che non si registrava dal 2011, ultimo anno in cui il cinema italiano aveva superato i 7 milioni di euro di incasso nel giorno di Natale.

A chi piace Checco Zalone

Uno degli aspetti più significativi del successo di “Buen Camino” riguarda la distribuzione geografica degli spettatori. A differenza di altri titoli di Zalone, storicamente più forti al Sud, il nuovo film ha ottenuto risultati omogenei su tutto il territorio nazionale.

Nord, Centro e Sud hanno risposto con la stessa intensità, confermando la capacità dell’attore e autore pugliese di parlare a un pubblico trasversale per età, area geografica e abitudini di consumo.

Secondo gli analisti di settore, il risultato assume un valore ancora maggiore se inserito nel contesto attuale. L’affluenza nelle sale resta inferiore ai livelli pre pandemia, e solo pochi titoli riescono a invertire la tendenza. Buen Camino si inserisce proprio in questa categoria, diventando un vero traino per l’intero comparto cinematografico.

Un nuovo record personale per Zalone

Con questo esordio, Checco Zalone migliora ulteriormente i suoi stessi primati. Nel 2016 “Quo Vado?“, uscito il 1 gennaio, aveva conquistato il 65,6% del mercato giornaliero, mentre nel 2020 Tolo Tolo si era spinto fino al 75,7%.

Buen Camino supera entrambe le performance, dimostrando come il sodalizio con Gennaro Nunziante continui a rappresentare una delle certezze commerciali più solide del cinema italiano contemporaneo.

Di cosa parla “Buen Camino”

“Buen camino” vede Checco Zalone nei panni di un ricchissimo e viziato erede di un impero di divani. Quando la figlia Cristal, stanca del lusso paterno, scompare per percorrere il Cammino di Santiago, Checco è costretto a inseguirla.

Il viaggio, iniziato in Ferrari e proseguito faticosamente a piedi tra ostelli e fango, diventa un’avventura fatta di incontri improbabili. Attraverso la sua consueta satira irriverente, Zalone sbeffeggia l’ipocrisia dei ricchi e le mode spirituali del momento.

Quella che parte come una ricerca disperata si trasforma in un’occasione di redenzione e autentica riconciliazione familiare, mettendo a nudo le contraddizioni della società moderna con il tipico stile “zaloniano”, capace di far ridere e riflettere contemporaneamente.

La classifica dei film di Checco Zalone per incassi

Storicamente capace di macinare grossi numeri al cinema, Checco Zalone ha mostrato una parabola crescente, negli anni, per quanto riguarda gli incassi. Ecco i dati ufficiali registrati da Cinetel per il mercato italiano:

Quo Vado? (2016) – circa 65,3 milioni di euro

Sole a catinelle (2013) – circa 51,8 milioni di euro

Tolo Tolo (2020) – circa 46 milioni di euro

Che bella giornata (2011) – circa 43,4 milioni di euro

Cado dalle nubi (2009) – circa 14 milioni di euro