Checco Zalone nello spot a reti unificate su Mediaset scherza su Mattarella, "che film ha fatto questo qui?"

Checco Zalone irrompe a reti Mediaset unificate e lancia la sua nuova canzone “dedicata alla donne”. Così il comico pugliese regala ai suoi fan un’anticipazione del brano Prostata Enflamada prima dell’arrivo nei cinema del suo nuovo film Buen Camino. Nello spot Zalone scherza anche sul Presidente della Repubblica: “Se non vi piaccio cambiate canale, tanto ci sono sempre io. Non era mai successo a nessuno. Ah, chi? Mattarella? Che film fece questo qui?”.

Checco Zalone scherza su Sergio Mattarella

Alle 21 di mercoledì 17 dicembre, nel bel mezzo dei programmi televisivi, è spuntato all’improvviso uno spot di Checco Zalone. Lo sketch è andato in onda sulle reti unificate Mediaset, dalle tre reti principali – Rete 4, Canale 5, Italia 1 – a tutti gli altri canali compresi Iris, TgCom24, Top Crime e Canale 20.

Non certo un’ingresso a gamba tesa come l’interferenza à la Max Headroom: piuttosto il comico pugliese è comparso all’interno di uno studio con alle spalle la locandina del suo nuovo film Buen Camino in uscita nelle sale il 25 dicembre.

“Se non vi piaccio cambiate canale, tanto ci sono sempre io”, così ha esordito Zalone. Il comico ha scherzato anche sul Presidente della Repubblica: “Non era mai successo a nessuno. Ah, chi? Mattarella? Che film fece questo qui?”.

Quindi l’attore ha lanciato un estratto di una nuova canzone “per voi donne” dal titolo Prostata Enflamada, in cui lo vediamo nei panni di un artista spagnolo con evidenti problemi alla prostata. Zalone si era già rivolto alle donne con il brano L’ultimo giorno di patriarcato.

Lo spot a reti unificate

Il videoclip di Prostata Enflamada anticipa l’uscita del film. Come già riferito, nel testo il comico pugliese veste i panni di un latin lover ispanico costretto a fare “una sosta a ogni autogrill” sentendosi “sotto assedio” mentre “l’urologo provava prima l’indice poi il medio”.

La pratica è solita dell’attore pugliese. Anche prima del film Tolo Tolo Zalone lanciò il singolo Italiano, un ritratto allegorico dell’italiano medio alle prese con gli stereotipi razzisti.

Il nuovo film Buen Camino

Nel film Checco Zalone – all’anagrafe Luca Medici – interpreta un ricco erede che decide di fare il cammino di Santiago per cercare la figlia adolescente.

Il film è diretto da Gennaro Nunziante ed è il sesto film che vede il comico pugliese nel ruolo di protagonista dopo Tolo Tolo (2020).