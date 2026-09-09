Checco Zalone pensa a un nuovo film, il tema potrebbe essere il "classismo" con gli intellettuali nel mirino

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dopo il grande successo di Buen Camino, Checco Zalone sarebbe già al lavoro sul suo nuovo film assieme al regista Gennaro Nunziante. A dirlo durante un evento alla mostra del cinema di Venezia è stato lo stesso regista, che ha diretto quasi tutti i successi del comico. Nunziante ha svelato quale potrebbe essere il tema del nuovo film: il classismo culturale, “una delle piaghe del nostro tempo”, lo scollamento tra intellettuali e popolo.

Checco Zalone pensa a un nuovo film

Presto il pubblico italiano potrà rivedere Checco Zalone sul grande schermo. Il comico sarebbe infatti già al lavoro sul suo nuovo film dopo il travolgente successo di Buen Camino, che nel 2025 ha sbancato il botteghino diventando il film che ha incassato di più in Italia.

Con Zalone ci sarà ancora una volta Gennaro Nunziante, il regista che ha diretto quattro dei cinque successi del comico.

ANSA

A rivelarlo è stato lo stesso regista durante un incontro alla Mostra del cinema di Venezia 2026.

Il possibile tema del nuovo film

Il progetto è ancora alle fasi iniziali, non si sa ancora quando e dove inizieranno le riprese, anche perché Zalone e Nunziante sono ancora al lavoro su soggetto e sceneggiatura.

Nunziante ha però anticipato quale potrebbe essere il tema del nuovo film: le nuove forme di classismo, in particolare nel rapporto tra cultura e società.

Il classismo culturale “è una delle piaghe del nostro tempo”, ha detto il regista. “Lo ritroviamo da Nord a Sud, e in ogni parte del mondo”.

“Quando ero ragazzo io, a Bari, gli intellettuali venivano a parlare fuori dalle scuole o nelle piazze. Oggi, invece, per ascoltarli bisogna andare a teatro e pagare il biglietto”.

I successi della coppia Zalone-Nunziante

La coppia composta da Checco Zalone e Gennaro Nunziante ha firmato alcuni dei maggiori successi recenti del cinema italiano.

Il regista barese ha infatti diretto quattro dei cinque film di Zalone, tutti successi che hanno conquistato sia il pubblico che la critica cinematografica.

Da Cado dalle nubi (2009), l’esordio di Zalone al cinema, a Che bella giornata (2011), poi Sole a catinelle (2013) e Quo Vado? (2016).

Un sodalizio che si era interrotto con Tolo Tolo (2020), diretto dallo stesso Zalone, e che si è ricomposto dopo nove anni per Buen Camino.