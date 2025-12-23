Checco Zalone risponde alla frecciata sui soldi del produttore Valsecchi, la stoccata sul quadro: "Che dolore"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Checco Zalone torna sulla rottura con l’ex produttore Pietro Valsecchi e risponde con ironia alla frecciata sui soldi e sulle distanze. In un’intervista, tra sarcasmo e riferimenti al passato professionale condiviso, il comico ha minimizzato le ricostruzioni e lanciato una stoccata elegante ma pungente, chiarendo la sua posizione e cercando di non alimentare ulteriormente lo scontro.

Checco Zalone e la replica alla frecciata di Valsecchi

Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Checco Zalone ha risposto alle recenti dichiarazioni dell’ex produttore Pietro Valsecchi, che aveva parlato di tensioni economiche e creative alla base della loro separazione professionale.

Zalone ha scelto il registro che gli è più congeniale, quello dell’ironia, commentando di aver scoperto quelle versioni “da una splendida intervista”, aggiungendo con sarcasmo di aver capito che qualcosa non tornava “dai congiuntivi, che erano tutti giusti”.

Una battuta che suona come una replica – elegante ma tagliente -, senza entrare direttamente nel merito delle accuse sui compensi o sulle richieste economiche avanzate negli ultimi anni di collaborazione.

La rottura professionale e il cambio di produzione

Il sodalizio tra Zalone e Valsecchi, che ha segnato alcuni dei maggiori successi del cinema italiano recente, si è interrotto dopo anni di incassi record.

Il produttore ha parlato di richieste considerate eccessive e di un clima diventato complicato dopo “Tolo Tolo”, tirando in ballo anche il regista storico Gennaro Nunziante.

Zalone, dal canto suo, ha evitato lo scontro diretto e ha sottolineato come le scelte produttive non siano mai solo artistiche, lasciando intendere che certe dinamiche appartengano più al racconto mediatico che alla realtà dei fatti. Oggi il comico lavora con una nuova produzione, ma ha mantenuto il sodalizio creativo con Nunziante.

La stoccata finale sul ruolo del produttore

Nella parte finale, Zalone sceglie di ridimensionare la polemica spostandola su un piano più generale, quasi laterale. Parlando del ruolo dei produttori, osserva con sarcasmo: “Queste cose le decidono produttori e distributori”, aggiungendo subito dopo: “Io i ruoli nel cinema un po’ li ho capiti: c’è il regista, l’attore, il direttore della fotografia”.

Poi affonda con una battuta che suona come una frecciata indiretta: “Cosa fa il produttore non l’ho capito. Tesse rapporti, fa le cene, apre bottiglie…”.

Alla puntualizzazione “Mette i soldi”, Zalone chiude con una replica secca: “E, se va bene, ne fa”. Un modo per archiviare la questione senza nominarla esplicitamente, lasciando che siano le parole a suggerire una distanza ormai consolidata.