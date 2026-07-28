Chef Andrea Bruzzechesse morto a Tenerife, trovato in casa dal collega dopo giorni di assenza: ipotesi malore

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Dramma tra Gran Canaria e Tenerife: lo chef italiano Andrea Bruzzechesse è morto dopo essere stato colto da un malore nella sua casa di Las Palmas. A lanciare l’allarme è stata una collega del 59enne originario di San Severino Marche. Subito si sono attivati i soccorsi, ma purtroppo i medici non sono riusciti a salvare il cuoco, che si è spento nell’ospedale di Santa Cruz de Tenerife.

Morto a Tenerife lo chef Andrea Bruzzechesse

Bruzzechesse, dopo diverse esperienze all’estero, si era stabilito a Gran Canaria, nel capoluogo dell’isola, Las Palmas. Qui lavorava come chef. Non aveva figli e non era sposato.

La settimana scorsa, come riferito dalla testata Corriere Adriatico, non si era presentato sul posto di lavoro per diversi giorni. Una sua collega, preoccupata per l’assenza, si è recata presso la sua abitazione dove viveva da solo.

ANSA

Dopo essere riuscita ad accedere nella casa, ha trovato lo chef a terra, in condizioni critiche a causa di un malore: era cosciente ma parzialmente immobilizzato.

Il trasferimento in ospedale in elicottero

Immediatamente la donna ha chiamato i soccorsi. I sanitari hanno stabilizzato il 59enne prima di trasportarlo in elicottero all’ospedale di Santa Cruz de Tenerife, isola vicina a Gran Canaria.

I medici hanno tentato di salvare in tutti i modi il cuoco, che, però, è deceduto in ospedale nella giornata di domenica 26 luglio.

Il ricordo degli amici

Andrea Eugeni, concittadino e amico di Bruzzechesse che vive da anni alle Canarie, ha così ricordato lo chef: “Era umile, disponibile, dal carattere gioviale, amico di tutti. Tempo fa aveva avuto un serio problema di salute da cui si era ristabilito dopo le cure in Norvegia. Da diversi anni ormai, dopo l’esperienza negli Stati Uniti, viveva nelle Canarie“.

“Ora sono in attesa dei suoi familiari, il cui arrivo dovrebbe avvenire domani”, ha aggiunto. Il 59enne è stato ricordato anche dall’ex collega Enzo Verdini: “Ho lavorato insieme ad Andrea in diversi locali della provincia di Macerata“.

“Era un uomo gioviale, solare e dotato di un fisico possente. Tanto che per un periodo era stato anche un addetto alla sicurezza in alcuni locali della costa. Amava pure le arti marziali e i motori. Faceva parte di un club di fuoristrada e, oltre alle quattro ruote, amava le Harley Davidson”, ha concluso Verdini.

Dopo che si è diffusa la notizia della scomparsa, ai familiari della vittima sono giunti molti messaggi di cordoglio. La data dei funerali non è ancora stata fissata.