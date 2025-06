Chef Anne Burrell trovata morta in casa, mistero sul decesso della star di Food Network: aveva 55 anni

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La famosa chef statunitense Anne Burrell, nota per i suoi programmi su Food Network, è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Brooklyn. Aveva 55 anni. Le circostanze della morte non sono chiare: le autorità sospettano un arresto cardiaco, ma bisognerà attendere i risultati dell’autopsia per conoscere le cause ufficiali.

Morta la chef Anne Burrell

Anne Burrell, chef e personaggio televisivo molto noto negli Stati Uniti, conduttrice del programma di Food Network Secrets of a Restaurant Chef e co-conduttrice di Worst Cooks in America, è morta all’età di 55 anni nel suo appartamento di Brooklyn, a New York.

La donna è stata trovata priva di sensi nella mattinata di martedì 17 giugno, intorno alle ore 8:00, dopo che una persona ha chiamato il 911 per segnalare un possibile arresto cardiaco.

Fonte foto: IPA La chef Anne Burrell, morta a 55 anni nel suo appartamento di Brooklyn, a New York

I soccorritori giunti sul posto hanno trovato la donna “unconscious and unresponsive”, cioè già priva di sensi. Nonostante i tentativi di rianimazione, per la donna non c’è stato nulla da fare. I paramedici ne hanno quindi dichiarato il decesso sul posto.

Le cause del decesso

Sebbene la chiamata giunta al 911 riportasse un sospetto arresto cardiaco, questo non è stato ancora confermato ufficialmente. L’autopsia condotta dall’Office of Chief Medical Examiner di New York verrà pubblicata nei prossimi giorni.

Resta da chiarire anche se vi siano state patologie preesistenti, fattori esterni o eventi imprevisti che abbiano causato la morte improvvisa della donna.

La sera prima della tragedia, Anne Burrell si era esibita in uno spettacolo di improvvisazione comica al The Second City di New York, ed era stata descritta da chi l’ha vista come “in gran forma” e “allegra e divertita come sempre”.

La carriera di Anne Burrell

Diplomata al Culinary Institute of America, Anne Burrell ha iniziato come sous-chef su Iron Chef America, per poi diventare volto di punta del Food Network con programmi di grande successo come Secrets of a Restaurant Chef e Worst Cooks in America, che ha condotto per ben 27 stagioni.

La famiglia ha rilasciato una dichiarazione, sottolineando il suo calore e l’impatto che ha avuto su milioni di fan: “Il suo sorriso illuminava ogni stanza, il suo calore, il suo spirito e il suo amore senza limiti resteranno eterni”.

Anche il Food Network ha ricordato Anne come “una persona straordinaria e un talento culinario eccezionale”, ringraziandola per aver contribuito a portare alle persone gioia attraverso il cibo.