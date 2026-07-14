Chef Daniele Fagiolini trovato morto in casa a 61 anni, era da solo quando avrebbe avuto un malore improvviso

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Lo chef Daniele Fagiolini è stato trovato morto in casa a 61 anni. L’allarme è stato lanciato dai familiari al rientro nell’abitazione, ma i soccorsi si sono rivelati purtroppo inutili: Fagiolini avrebbe accusato un malore improvviso e fatale mentre si trovava da solo in casa. Daniele Fagiolini era il titolare dell’Antico Ristoro Le Colombaie a Catena di San Miniato. Domenica 12 luglio aveva accolto e seguito i clienti nel suo ristorante senza problemi.

Cosa si sa sulla morte dello chef Daniele Fagiolini

Daniele Fagiolini è stato trovato morto in casa. A lanciare l’allarme sono stati i suoi familiari, nel pomeriggio di lunedì 13 luglio.

Stando a quanto riferito da Il Tirreno, Fagiolini sarebbe stato stroncato da un malore, con ogni probabilità un infarto, mentre si trovava da solo all’interno dell’abitazione.

Dopo l’allarme lanciato dai familiari di Fagiolini, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno immediatamente tentato di rianimare lo chef. Purtroppo, però, il tentativo non è andato a buon fine.

Chi era Daniele Fagiolini

Daniele Fagiolini era il titolare e lo chef dell’Antico Ristoro Le Colombaie a Catena di San Miniato. Domenica 12 luglio, poche ore prima del decesso, aveva accolto e seguito i clienti nel suo ristorante senza mostrare alcun problema.

Il prossimo 27 luglio Fagiolini avrebbe compiuto 20 anni con il suo Antico Ristoro Le Colombaie, che nel 2025 aveva ottenuto la Chiocciola Slow Food 2025, l’unica assegnata in tutta la provincia di Pisa.

Daniele Fagiolini lascia la moglie e tre figli.

Il cordoglio del Comune di San Miniato per la morte di Daniele Fagiolini

L’Amministrazione comunale di San Miniato ha espresso profondo cordoglio “per l’improvvisa scomparsa dello chef Daniele Fagiolini, figura di riferimento della ristorazione toscana e protagonista della valorizzazione delle eccellenze gastronomiche del territorio”.

“Con il suo lavoro alla guida dell’Antico Ristoro Le Colombaie”, ha proseguito l’Amministrazione comunale di San Miniato, “Fagiolini ha contribuito a far conoscere San Miniato e la sua tradizione culinaria, distinguendosi per l’attenzione ai prodotti locali, il legame con i produttori e la promozione di una cucina autentica, profondamente radicata nel territorio”.

“Ci lascia una delle eccellenze culinarie del nostro territorio“, ha dichiarato il sindaco Simone Giglioli.