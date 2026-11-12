Chef Davide Tamburella licenziato per aver rifiutato di mettere l'ananas sulla pizza: "Ho già trovato lavoro"

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Davide Tamburella, lo chef italiano licenziato da un ristorante di Brisbane dopo il no alla pizza con l’ananas, ha raccontato la sua versione dopo che la sua storia è rimbalzata ovunque. Giovedì 12 novembre è intervenuto prima a Mattino Cinque su Canale 5 e poi a La volta buona su Rai 1: ha confermato il licenziamento, ha definito "una mezza verità" la storia che ha fatto il giro del mondo e ha fatto sapere di avere già un altro lavoro.

La versione di Davide Tamburella: no all’ananas solo sulla ricetta della nonna

C’è chi la vede come una cosa giusta, chi invece sostiene che avrebbe dovuto accontentare i clienti, ma chef Tamburella non ci sta: ha spiegato di essere stato assunto come head chef a La Costa, locale che prometteva ai clienti di trasportarli sulle coste italiane. Nel menu, ha raccontato, la pizza con l’ananas non c’è mai stata e il frutto in cucina mancava. La ricetta che utilizzava poi per la pizza, poi, era quella di sua nonna: "È come se sto portando un pezzo di me in Australia".

Su un punto ha insistito in entrambe le trasmissioni: "Io non ho mai detto no categorico alla pizza con la pineapple, ho detto semplicemente no sulla mia ricetta". A Mattino Cinque ha aggiunto di aver sempre lasciato la possibilità di prepararla "su altre basi di pizza, non sulla mia".

Gli altri motivi del licenziamento e il ricorso respinto dalla Fair Work Commission

A La volta buona il giornalista Riccardo Signoretti gli ha fatto notare che al racconto sembrava mancare "un pezzo", e lo chef ha riconosciuto che l’ananas non è l’unica contestazione. Il datore di lavoro, ha detto lo chef, ha usato come "una scusante" il suo comportamento verso altri lavoratori, i suoi toni e la stessa pizza, motivazioni che a suo dire un’azienda deve indicare per giustificare un licenziamento.

Negli atti della Fair Work Commission, l’organismo australiano che decide sulle controversie di lavoro, il licenziamento è datato 20 maggio e tra le ragioni figurano il linguaggio inappropriato, i rilievi sulla professionalità e il rifiuto di eseguire un’indicazione della direzione. Il titolare Elliot Ingram ha dichiarato che l’ananas ha contribuito alla decisione senza esserne il fattore determinante, mentre Tamburella nel ricorso collegava il licenziamento anche all’infortunio di aprile, quando si era fratturato la mano destra.

Quel ricorso non è stato esaminato nel merito. La decisione del 3 novembre lo ha respinto perché depositato oltre i 21 giorni previsti dalla legge, e un avvocato intervenuto a Mattino Cinque ha precisato che la commissione si è espressa soltanto sulla richiesta di prorogare quel termine, ormai scaduto.

Le obiezioni ricevute in tv e il nuovo lavoro dello chef a Brisbane

A Canale 5 Roberto Alessi gli ha ricordato che il cliente ha sempre ragione, e chef Tamburella ha replicato: "Se tu vuoi la pineapple nella pizza vai anche da altre parti". Su Rai 1 Signoretti ha osservato che nei Paesi anglosassoni proteste e recensioni pesano più che in Italia e che forse avrebbe potuto essere "un pelino più diplomatico".

Del nuovo impiego ha parlato in entrambi i programmi: "Ho trovato lavoro" a Canale 5, "già lavoro" su Rai 1 a chi gli chiedeva dove sarebbe andato.

Secondo il suo profilo LinkedIn è head chef di Don Gino, ristorante italiano nel quartiere West End di Brisbane. Il licenziamento ha interrotto anche la pratica per il visto sponsorizzato dal datore di lavoro, con cui puntava alla residenza permanente, e l’iter ora dovrà ripartire da capo.