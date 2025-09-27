Chef di una barca a vela trovato morto in mare al porto di Civitavecchia: ipotesi incidente, indagini in corso

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un cuoco imbarcato su una barca a vela è stato trovato morto nel porto di Civitavecchia. L’uomo sarebbe caduto in mare dopo una cena con l’equipaggio. Nessun segno di violenza sul corpo, l’ipotesi prevalente è quella di un incidente, ma la Procura indaga e ha disposto l’autopsia sul corpo dello chef. Acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Uomo morto trovato al porto di Civitavecchia

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato nella mattinata di oggi – sabato 27 settembre 2025 – nelle acque del porto di Civitavecchia, nei pressi della banchina numero 10.

La vittima era un cuoco imbarcato su una barca a vela con un equipaggio composto da tre persone. L’allarme è scattato intorno alle 10, con l’intervento della Polizia e delle autorità portuali per il recupero della salma.

Un'immagine del porto di Civitavecchia, nel cui mare è stato ritrovato un uomo morto: indagini delle Forze dell'Ordine in corso

Diverse le ipotesi al vaglio al momento, nessuna esclusa. Il porto di Civitavecchia è uno dei principali scali marittimi del Lazio, con milioni di passeggeri ogni anno e un’intensa attività commerciale e turistica, data principalmente dal viavai di navi da crociera.

L’ipotesi sulla morte dello chef

Secondo le prime ricostruzioni fin qui effettuate, nella serata di venerdì 26 settembre i tre membri dell’equipaggio erano usciti a cena insieme. Al rientro, lo chef sarebbe presumibilmente caduto in mare.

Alcuni testimoni riferiscono che l’uomo avrebbe bevuto più del solito. L’assenza di documenti e di eventuali messaggi lascia al momento escluse le ipotesi di suicidio.

Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza o aggressione, e questo spinge gli investigatori a ritenere probabile una morte accidentale, anche se ogni pista resta aperta.

Indagini delle Forze dell’Ordine in corso

Le indagini, coordinate dalla Procura di Civitavecchia, puntano a chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità nella morte dell’uomo.

Sono già state acquisite le immagini delle telecamere di sorveglianza del porto, alcune delle quali potrebbero essere della stessa imbarcazione.

Sarà l’autopsia a stabilire le cause esatte del decesso. Gli investigatori vogliono capire anche perché nessuno abbia lanciato immediatamente l’allarme dopo la scomparsa del cuoco