Chef italiano Davide Tamburella rifiuta di mettere l'ananas nella pizza a Brisbane, licenziato dal ristorante

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Lo chef italiano Davide Tamburella è stato licenziato per essersi rifiutato di preparare delle pizze con ananas e prosciutto, che considerava un vero “insulto alla sua cultura”. La vicenda risale a maggio ed è avvenuta durante un evento privato dal valore superiore ai 15mila dollari australiani. L’organizzatore aveva espressamente chiesto quella particolare farcitura.

Lo chef italiano licenziato

Lo chef italiano Davide Tamburella lavorava al ristorante “La Costa” di Brisbane, nello stato del Queensland, in Australia. Secondo quanto riporta il Guardian, a maggio non ha voluto farcire la pizza con l’ananas, come era stato espressamente richiesto dall’organizzatore di un evento privato dal valore superiore ai 15mila dollari australiani.

Il licenziamento è poi arrivato il 20 maggio, dopo un incontro con la dirigenza durante il quale erano state affrontate diverse contestazioni sul suo comportamento professionale. Lo chef ha però presentato ricorso contro la decisione dell’insegna alla Fair Work Commission, la commissione australiana per il lavoro equo, sostenendo di essere stato licenziato ingiustamente.

L’ente ha tuttavia rigettato la richiesta dell’italiano, non esaminandola nel merito perché presentata oltre i termini previsti dalla legge locale. Nella sentenza, inoltre, si evidenzia che l’episodio incriminato non sia stato un caso isolato in quanto lo chef aveva avuto comportamenti analoghi altre due volte negli ultimi quattro anni, cosa che aveva portato la direzione del ristorante a presentare una serie di lamentele sul suo comportamento.

Cosa è successo nel ristorante italiano

Il direttore del ristorante, Elliot Ingram, aveva dato indicazioni precise, ma lo chef non aveva voluto eseguirle. Durante il confronto avrebbe ribadito che, da italiano, considerava l’ananas sulla pizza un insulto alla propria cultura e che un’indicazione aziendale non doveva necessariamente essere rispettata quando risultava offensiva.

In una precedente occasione Tamburella avrebbe invitato il proprio datore di lavoro a informarsi su quanto fosse importante per gli italiani evitare l’ananas sulla pizza.

La vicenda, tuttavia, non si sarebbe limitata alla controversa farcitura. La direzione aveva segnalato anche problemi legati al linguaggio utilizzato dallo chef, al suo modo di comunicare con i colleghi e a episodi di crescente tensione nell’ambiente di lavoro. Nella documentazione è riportato inoltre un incidente avvenuto ad aprile, quando Tamburella si era fratturato alcune ossa della mano destra colpendo una ringhiera metallica.

Le conseguenze del licenziamento per Tamburella

Per Tamburella la perdita del lavoro potrebbe avere conseguenze sulla sua permanenza in Australia. Il lavoro al ristorante gli avrebbe potuto garantire una sponsorizzazione per ottenere un visto destinato ai lavoratori qualificati, con la possibilità di arrivare alla residenza permanente. Con il licenziamento, però, la procedura si è interrotta.

Tornando all’ananas, il Queensland, lo Stato australiano in cui si trova Brisbane, è considerato la capitale nazionale di questo frutto: qui viene coltivata tutta la produzione commerciale australiana. Sulla Sunshine Coast si trova anche il Big Pineapple, una gigantesca riproduzione in vetroresina alta 16 metri, diventata una delle attrazioni turistiche della zona.

Il ristorante La Costa ha invece chiuso a luglio, dopo la scadenza del contratto d’affitto. Nel frattempo Tamburella avrebbe trovato un nuovo impiego in un altro locale italiano di Brisbane, dove secondo il suo profilo LinkedIn ricopre il ruolo di chef.