Chef Nadia Santini morta a 72 anni dopo una malattia, il dolore dei familiari della prima tristellata italiana

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Si è spenta all’età di 72 anni la celebre chef Nadia Santini, prima donna italiana a conquistare le tre stelle Michelin con il ristorante Dal Pescatore, morta dopo aver lottato per vent’anni contro una malattia. Lascia un vuoto incolmabile nella gastronomia internazionale e nel cuore dei familiari che ne hanno annunciato il decesso.

Morta la chef Nadia Santini dopo una lunga malattia

Il mondo dell’alta cucina italiana piange la scomparsa della chef Nadia Santini, morta lunedì 2 novembre 2026 all’età di 72 anni.

La cuoca si è spenta dopo aver affrontato una malattia per circa vent’anni, come confermato dal marito Antonio Santini. L’annuncio della morte è arrivato attraverso una nota diffusa dai familiari sui canali ufficiali del ristorante “Dal Pescatore” di Runate, nel Mantovano: “Nadia, circondata dai suoi più cari affetti, si è addormentata nella pace ed è salita in cielo”.

“Ha tracciato un solco profondo nelle nostre vite volto alla sensibilità, all’empatia e all’amore – continua poi la nota – Le siamo grati per averci educato al rigore morale, all’etica del lavoro e alla semplicità. Grazie Nadia, grazie Mamma”.

La storia della prima donna italiana con tre stelle Michelin

Nata nel Vicentino nel 1954, Nadia Santini era entrata nella cucina del ristorante di famiglia dopo il matrimonio con Antonio Santini nel 1974.

Sotto la sua guida ai fornelli e con l’apprendimento delle ricette della tradizione mantovana dalla suocera Bruna, il locale ha intrapreso uno straordinario percorso di crescita culinaria. Nel 1996 è diventata la prima donna in Italia a conquistare le tre stelle Michelin, mantenendo ininterrottamente il riconoscimento per tre decenni e rendendo “Dal Pescatore” l’insegna tristellata più longeva del Paese.

Nel corso della carriera ha ottenuto anche il titolo di World’s Best Female Chef nel 2013 e il premio Chef Mentore dalla Guida Michelin nel 2022.

L’eredità umana e professionale trasmessa alla famiglia

La filosofia gastronomica di Nadia Santini si è sempre basata su un’idea di “cucina umanistica“, fondata sul rispetto della materia prima, sulla tradizione del territorio e sull’accoglienza calorosa.

La chef lascia la gestione del ristorante al marito Antonio e ai figli Giovanni e Alberto, che da anni lavorano all’interno della struttura rispettivamente in cucina e in sala.

L’organizzazione familiare proseguirà quindi il cammino tracciato dalla chef garantendo la continuità dello storico ristorante di Runate.