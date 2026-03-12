Chef René Redzepi lascia il Noma dopo le accuse di violenze, "mi assumo le responsabilità delle mie azioni"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

René Redzepi si è dimesso dalla guida del Noma e dal consiglio della fondazione di MAD, l’organizzazione no-profit di cui fu fondatore nel 2011. È con un post sui social che lo chef stellato annuncia la scelta di lasciare il ristorante da lui creato a Copenaghen e che, sotto la sua guida, era diventato uno dei migliori al mondo. Le dimissioni arrivano a seguito delle accuse di violenze fisiche e psicologiche da parte di numerosi dipendenti.

Le dimissioni di René Redzepi

“Nelle ultime settimane sul nostro ristorante, sul settore e sulla mia leadership passata si sono concentrate conversazioni e attenzioni” scrive René Redzepi sul proprio profilo Instagram.

Il noto chef stellato, a didascalia di un video che lo mostra parlare di fronte al suo staff, afferma che “le scuse non sono sufficienti: mi assumo la responsabilità delle mie azioni”.

Il che per lui significa “fare un passo indietro e permettere ai nostri straordinari leader di guidare il ristorante nel suo prossimo capitolo”.

Dopo 23 anni, Redzepi lascia il Noma e anche la fondazione MAD, che sostiene i giovani talenti del mondo del food.

Lo chef accusato di violenze

Nelle scorse settimane, guidati da un ex manager del Noma, decine di dipendenti hanno denunciato le violenze psicologiche e fisiche subite durante il tempo trascorso nella cucina del blasonato ristorante.

“Ho lavorato per diventare un leader migliore – scrive Redzepi – e il Noma ha compiuto grandi passi per trasformare la propria cultura nel corso degli anni”.

Tuttavia, riconosce lo stesso chef, “questi cambiamenti non riparano gli errori del passato“.

Cosa succederà al Noma

“Per chiunque si stia chiedendo cosa ciò significhi per il ristorante, – conclude Redzepi – sarò chiaro: il team del Noma oggi è più forte e ispirato che mai”.

Lo chef assicura che il ristorante, oggi trasformatosi in un pop up itinerante, proseguirà come previsto la propria esperienza a Los Angeles.

Tuttavia, le conseguenze non tardano ad arrivare, anche spiacevoli. A poche ore dall’annuncio delle dimissioni di Redzepi, due dei principali sponsor del Noma hanno annunciato la fine immediata della partnership con il ristorante.