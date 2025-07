Chef Rubio sorpreso in casa dalla Digos, sequestrati pc e telefonino dopo il post sui "complici del genocidio"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La Digos ha effettuato un blitz a casa di Chef Rubio per sequestrare telefoni, computer e altri dispositivi elettronici. L’intervento è scattato in seguito alla denuncia a carico di Chef Rubio, al nome d’arte di Gabriele Rubini, per due post pubblicati su X che prendevano di mira anche i due funzionari dell’ambasciata israeliana a Washington uccisi in un attentato.

La Digos a casa di Chef Rubio

Convinto sostenitore della causa palestinese, Chef Rubio ha subito la perquisizione della Digos lo scorso 17 luglio. Secondo quanto riportato da Repubblica, l’ex rugbista sarebbe accusato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Un reato previsto dall’articolo 604 del codice penale. I due tweet incriminati risalgono allo scorso maggio.

ANSA

Chef Rubio durante una manifestazione pro Palestina

Chef Rubio, il messaggio dell’attivista Alberto Fazolo

Dopo il blitz della Digos, concluso con il sequestro del telefono e di altri strumenti elettronici (tra cui alcune chiavette Usb), Chef Rubio è stato interrogato nel commissariato di polizia di Frascati.

La vicenda è stata resa pubblica dall’attivista Alberto Fazolo, ex combattente in Donbass, attraverso i social. Fazolo ha fatto sapere che al momento Chef Rubio, non avendo a disposizione telefono e pc, non può avere accesso ai suoi profili. “Per questo motivo ha chiesto a me di riportare ciò.

Gabriele è libero, ci tiene a garantire che sta bene, ma per un po’ non avrà modo di comunicare attraverso i suoi canali o recapiti. Pertanto, inutile cercarlo”, ha spiegato Fazolo. Quest’ultimo ha confermato che le indagini riguardano i due post pubblicati tra il 21 e il 22 maggio.

I due tweet contestati a Chef Rubio

Il primo tweet pubblicato da Chef Rubio risale al 21 maggio, poche ore prima l’attentato di Washington costato la vita a Yaron Lischinsky e Sarah Milgrim, uccisi di fronte al Capitol Jewish Museum da Elias Rodriguez.

Questo il testo del tweet: “Morte ai diplomatici complici del genocidio in atto da 77 anni, morte agli invasori e a chi li finanzia, morte al colonialismo, suprematismo, razzismo e odio antimusulmano. Morte quindi al sionismo e alla colonia ebraica. Lunga vita alla Palestina e ai nativi semiti palestinesi”. Il secondo post finito nel mirino della Digos era stato pubblicato il 22 maggio, poco dopo l’attentato, con tanto di foto delle due vittime, che di lì a poco si sarebbero dovute sposare.

Ecco il testo del post incriminato: ““Che differenza c’è tra un impiegato dell’ambasciata della colonia ebraica e un soldato suprematista ebraico che massacra i palestinesi per il loro solo esistere e resistere? Che uno esegue gli omicidi (Eichmann) e l’altro fornisce legittimità e mezzi per farlo impunemente”.