Cherosene aerei, l'Europa teme la crisi carburante d'estate: potrebbe usare il Jet A Usa, gli effetti sui voli
L'aumento dei prezzi del cherosene e i rischi sul carburante per gli aerei in estate: un'idea è il carburante “Jet A” usato da Stati Uniti e Canada
In Europa si teme una nuova emergenza legata ai carburanti per l’aviazione in vista della stagione estiva, il periodo dell’anno in cui il traffico aereo aumenta sensibilmente. A preoccupare Bruxelles non è soltanto l’aumento dei prezzi del cherosene, ma soprattutto il rischio che il carburante possa iniziare a scarseggiare nei principali aeroporti europei a causa delle tensioni geopolitiche in Medioriente.
- L'Europa teme la crisi sul cherosene degli aerei
- Verso l'estate, possibile uso del "Jet A" Usa
- "Jet A" e "Jet A-1", quali sono le differenze
- Easa e Commissione Ue, quali soluzioni
- Se il volo è cancellato è previsto il rimborso?
L’Europa teme la crisi sul cherosene degli aerei
La crisi energetica sta già avendo ripercussioni sul settore dei trasporti, soprattutto sul trasporto aereo.
Alcune compagnie sono state costrette a rivedere la programmazione dei voli e a monitorare attentamente le scorte disponibili negli scali più trafficati.
Proprio in questo contesto l’Ue ha iniziato a valutare soluzioni alternative per evitare blocchi operativi durante i mesi estivi, quando il fabbisogno di carburante per gli aerei aumenta con l’aumentare della domanda.
Verso l’estate, possibile uso del “Jet A” Usa
Tra le opzioni prese in considerazione a livello europeo, c’è anche l’utilizzo del carburante “Jet A”, normalmente impiegato negli Stati Uniti e in Canada.
Storicamente gli aeroporti europei utilizzano quasi esclusivamente il “Jet A-1”, standard adottato per i voli commerciali nel continente.
Ma la possibilità di importare e utilizzare temporaneamente il “Jet A” americano viene ora vista come una possibile misura di emergenza per alleggerire la pressione sulle forniture europee.
“Jet A” e “Jet A-1”, quali sono le differenze
Dal punto di vista tecnico, il “Jet A” e il “Jet A-1” appartengono alla stessa famiglia di carburanti e possono essere utilizzati sugli aerei commerciali già in servizio senza modifiche particolari.
La differenza principale riguarda però il comportamento alle basse temperature. Il “Jet A-1” resta stabile fino a circa -47 gradi, mentre il “Jet A” raggiunge il proprio limite intorno ai -40 gradi.
Una differenza che può diventare importante durante i voli a lungo raggio, durante i quali gli aerei volano ad altitudini elevate con temperature esterne che possono scendere ben oltre i -40 gradi.
Secondo l’Easa, il problema maggiore non riguarda l’utilizzo del “Jet A” in sé ma piuttosto la gestione operativa di un sistema europeo che è progettato da anni attorno al Jet A-1.
Easa e Commissione Ue, quali soluzioni
Sulla questione si è espressa l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa), che ha pubblicato un bollettino tecnico aprendo proprio all’uso controllato del “Jet A” anche negli aeroporti europei.
Quello dell’Agenzia non è comunque un via libera definitivo e nemmeno un cambiamento strutturale del sistema di rifornimento europeo.
L’obiettivo sarebbe piuttosto quello di gestire una fase critica (quella, appunto, estiva) almeno fino alla prossima stagione invernale, in attesa ddi evoluzioni della situazione internazionale.
Nel frattempo anche la Commissione europea ha deciso di introdurre alcune deroghe temporanee alle regole previste dal programma ReFuelEU Aviation.
Bruxelles starebbe consentendo maggiore flessibilità sull’obbligo per le compagnie di imbarcare almeno il 90% del carburante necessario nell’aeroporto di partenza.
Si tratta di una misura che potrebbe portare a ridurre la pressione sugli scali più in difficoltà e permettere così alle compagnie aeree di organizzare meglio i rifornimenti sulle rotte considerate più delicate.
Se il volo è cancellato è previsto il rimborso?
In caso di cancellazione del volo, la normativa europea distingue chiaramente tra rimborso del biglietto e risarcimento economico.
Il rimborso del biglietto è sempre garantito quando il volo viene cancellato, a meno che la compagnia aerea non offra un volo alternativo o una soluzione di riprotezione verso la destinazione prevista. Questo discorso resta valido anche nel caso in cui la cancellazione sia legata a una carenza di carburante negli aeroporti.
Sul risarcimento economico, la Commissione europea considera la mancanza di cherosene una “circostanza straordinaria”, quindi non direttamente imputabile alla compagnia aerea. In questi casi il vettore può essere esonerato dal pagamento dell’indennizzo aggiuntivo previsto per i passeggeri.
La situazione cambia però se la cancellazione del volo dipende non dalla mancanza fisica del carburante ma semplicemente dall’aumento dei prezzi: in questo caso il risarcimento resta dovuto.
Gli importi degli indennizzi variano in base alla distanza della tratta: si parte da 250 euro per i voli inferiori a 1.500 chilometri, si sale a 400 euro per le tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri e si arriva fino a 600 euro per i voli oltre i 3.500 chilometri.