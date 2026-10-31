Chi è Antonio Carcaterra, l’ingegnere nuovo rettore della Sapienza di Roma che ha battuto Fabio Lucidi

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Antonio Carcaterra è il nuovo rettore dell’Università Sapienza di Roma. L’ingegnere 61enne, professore ordinario di meccanica applicata, ha superato al ballottaggio Fabio Lucidi. Nelle sue prime dichiarazioni Carcaterra ha parlato di “sfida straordinaria e grande responsabilità”. Il nuovo rettore ha ricevuto i complimenti di Antonella Polimeni, rettrice uscente dell’università romana.

Antonio Carcaterra nuovo rettore della Sapienza di Roma

Il ballottaggio che ha decretato l’elezione di Antonio Carcaterra a nuovo rettore dell’università Sapienza di Roma si è tenuto nel pomeriggio di venerdì 30 ottobre. Lo spoglio ha sancito la vittoria dell’ingegnere 61enne con 2.690,41 voti contro i 1.317,60 ottenuti dal professor Fabio Lucidi.

La Sapienza, infatti, utilizza un meccanismo di voto ponderato in cui i voti di docenti, personale tecnico e amministrativo e rappresentanti degli studenti hanno pesi diversi. L’elezione di Carcaterra è arrivata dopo tre tornate di voto nelle quali nessuno dei candidati ha raggiunto la maggioranza dei voti ponderati.

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Le prime parole da rettore di Antonio Carcaterra

In lizza per il posto da rettore dell’università Sapienza di Roma c’erano, oltre ad Antonio Carcaterra, anche Fabio Lucidi, Maria Sabrina Sarto, Pierpaolo D’Urso e Riccardo Faccini. La rettrice uscente Antonella Polimeni si è congratulata con il nuovo eletto, esprimendo i propri auguri di buon lavoro e dicendosi certa che il professor Carcaterra saprà guidare la Sapienza con lungimiranza ed equilibrio, accompagnando la comunità accademica verso obiettivi sempre più ambiziosi.

Tra i presenti ad applaudire anche l’ex rettore Luigi Frati. Il neo rettore Antonio Carcaterra ha definito l’incarico alla guida della Sapienza una sfida straordinaria e una grande responsabilità. Ha ringraziato i colleghi che hanno sostenuto la sua candidatura e condiviso la possibilità di lavorare con una visione nuova, citando in particolare Riccardo Faccini e Pierpaolo D’Urso, oltre agli studenti e al personale tecnico-amministrativo.

Carcaterra ha infine rivolto un ringraziamento all’intera comunità universitaria per averlo scelto come interprete dei valori e della tradizione dell’Ateneo, che ha definito pubblico, plurale e aperto all’ascolto.

La carriera dell’ingegner Antonio Carcaterra

Professore e ricercatore alla Sapienza da oltre 25 anni, Antonio Carcaterra ha diretto il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale. Nel suo percorso accademico figurano anche un incarico di adjunct professor alla Carnegie Mellon University di Pittsburgh, negli Stati Uniti, e l’attività di ricerca presso l’Istituto di Ingegneria del Mare del Consiglio nazionale delle ricerche.

Per i suoi contributi nel campo della gestione della tecnologia e dell’innovazione ha ricevuto la Picmet Medal. I suoi studi spaziano dalla dinamica dei sistemi complessi e delle strutture alla meccatronica, fino al controllo di veicoli e droni autonomi attraverso l’intelligenza artificiale.

Ha inoltre coordinato numerosi progetti di ricerca di base e industriale e pubblicato lavori scientifici dedicati anche agli aspetti filosofici e alle implicazioni giuridiche delle nuove tecnologie. Con la sua elezione, la Sapienza di Roma torna ad avere un ingegnere alla guida dopo quasi quarant’anni: l’ultimo era stato Antonio Ruberti, rettore dal 1976 al 1987.