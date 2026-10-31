Chi è Bogdan Swieczkowski, presidente della Corte Costituzionale sospeso in Polonia dal governo di Donald Tusk

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Bogdan Swieczkowski, presidente della Corte costituzionale polacca, è stato sospeso per un mese e venerdì 30 ottobre, a Varsavia, la polizia non gli ha permesso di entrare nell’edificio. A sospenderlo, insieme al suo vice, è stato un ordine della giudice Anna Korwin-Piotrowska, che si è messa a capo della Corte. La Corte parla di “colpo di Stato”, mentre il governo di Donald Tusk appoggia la giudice: “Ripristinare lo Stato di diritto è un nostro dovere”, ha scritto il premier su X. Il capo dello Stato Karol Nawrocki ha fatto tornare indietro l’aereo che lo portava in Senegal.

Bogdan Swieczkowski, dai servizi segreti alla presidenza della Corte costituzionale

Swieczkowski ha 56 anni e una carriera tra le procure e i governi di Diritto e Giustizia (PiS), il partito nazional-conservatore oggi all’opposizione. A 36 anni, nel 2006, guidava già i servizi segreti interni. Dal 2016 al 2022 è stato procuratore nazionale, primo vice del procuratore generale, che in Polonia è anche ministro della Giustizia. Eletto giudice della Corte dal Parlamento nel 2022, a fine 2024 è stato nominato presidente.

Perché è stato sospeso: i cinque giudici mai ammessi

Il governo Tusk contesta la legittimità della Corte, dove siedono in gran parte giudici scelti dal PiS. Quest’anno il Parlamento ha eletto otto nuovi giudici, che per legge devono giurare davanti al presidente della Repubblica. Nawrocki, eletto con l’appoggio del PiS, ha rifiutato il giuramento a cinque di loro, e quei cinque hanno giurato in Parlamento.

Swieczkowski non li ha mai fatti lavorare, perché senza il giuramento davanti al capo dello Stato per lui non sono giudici. Non ha cambiato idea nemmeno a maggio, quando la Corte europea dei diritti dell’uomo ha chiesto di ammetterli: sostiene che Strasburgo non abbia questa competenza.

Anche Korwin-Piotrowska è una dei cinque. Nell’ordine rimprovera a Swieczkowski di aver escluso i colleghi e di aver composto i collegi in modo arbitrario. Per la Corte e per il PiS lei non è nemmeno una giudice e il provvedimento non ha basi legali: il presidente resta Swieczkowski.

La notte davanti alla Corte e cosa succede dal 3 novembre

Davanti alla sede c’erano i sostenitori del PiS, che gridavano “Tusk traditore”. Swieczkowski è arrivato verso le 20 ed è entrato nel recinto dopo che la catena del cancelletto era stata tagliata, ma gli agenti non lo hanno lasciato andare oltre. Con il megafono ha chiesto calma: “Non ci batteremo qui con la polizia, torneremo con il presidente”.

Nawrocki è atterrato a Varsavia alle 21.43 e dopo mezzanotte è arrivato alla Corte, dove è entrato tra spintoni con alcuni giudici. La presidenza dice che gli hanno sbarrato la porta, un giudice sostiene invece che sia stato lui ad aggredire i magistrati. Prima dell’alba è uscito e ha convocato per sabato consultazioni urgenti con le forze parlamentari: ha parlato di una presa di controllo con la forza di un organo costituzionale.

Nelle stesse ore il ministro della Giustizia, che è anche procuratore generale, ha chiesto alla Corte di togliere l’immunità a Swieczkowski e al suo vice: cinque richieste, quattro sul presidente. L’immunità resta finché non decidono i giudici della Corte, e la giudice assicura che il suo ordine non c’entra con quelle richieste.

Per il 3 novembre la giudice ha convocato l’assemblea generale per votare il bilancio 2027. Entro un mese un tribunale disciplinare dovrà confermare la sospensione o annullarla.