Chi c'è dietro al sito sessista con le foto rubate chiuso, titolare italiano e giro d'affari da un milione

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un italiano e flussi di denaro superiori al milione di euro dietro al sito sessista Phica.net, chiuso dopo le denunce. Il forum era collegato a un’azienda di Sofia, Hydra Group Eood, come ricostruito dai due analisti che hanno portato alla luce l’intricata rete di società in Bulgaria, Spagna e Regno Unito. Il sistema a “scatola cinese” si basava su numerosi siti gemelli e società legate sempre allo stesso imprenditore italiano.

Un italiano dietro al sito sessista

L’ondata di denunce e indignazione pubblica ha portato alla chiusura del sito sessista Phica.net, i cui contenuti generavano un giro d’affari annuo superiore al milione di euro.

Dalle indagini è emerso che a gestire i flussi economici c’è Hydra Group Eood, società con sede a Sofia e capitale sociale minimo (50 euro), a fronte di ingenti ricavi dichiarati.

ANSA

Fra le vittime del sito sessista anche Giorgia Meloni, Elly Schlein e numerose altre figure politiche femminili

Proprietario e amministratore unico è un italiano (R.M.), che pur non avendo responsabilità penale diretta per i contenuti diffusi dagli utenti, ne conosceva pienamente l’esistenza.

La “scatola cinese” dietro al sito sessista

Secondo i registri bulgari Hydra è formalmente un’impresa di “consulenza”. Il legame con il sito sessista è dimostrato da certificati SSL, domini e servizi di hosting. Per arrivare a queste connessioni si è dovuto attraversare una rete intricata di società sovrapposte, tipica scatola cinese, dietro cui lo strumento “whois” (che consente di risalire ai dati di chi ha la proprietà di un sito) ha spesso celato titolari e indirizzi IP.

Come riportato da Repubblica, a ricostruire la catena sono stati due esperti di intelligence, Valerio Lilli e Lorenzo Romani, che hanno indagato mossi dall’orrore per i contenuti del forum. Partendo dai domini principali (.net e .eu) non hanno trovato informazioni utili, ma approfondendo sono risaliti a un hosting francese, per poi svelare un sito parallelo.

Differente nell’aspetto, questo sito riportava però note legali che indicavano prima la società spagnola B4 Web SL e, in seguito, la britannica Atelier Noire Ltd. Quest’ultima risultava legata direttamente a Hydra Group, titolare anche del dominio ragazzeinvendita.com, dove figurava la gestione dei pagamenti.

L’incrocio tra i registri di impresa spagnoli e inglesi ha portato sempre allo stesso nome: il socio unico di B4 Web e Atelier Noire coincide con il proprietario di Hydra Group, società con oltre 1,3 milioni di euro di fatturato e altre quattro aziende domiciliate nello stesso stabile di Sofia.

La chiusura del sito sessista

Attivo da oltre vent’anni e con circa 800 mila utenti, il sito sessista era diventato noto per la diffusione non consensuale di immagini di donne — influencer, attrici, giornaliste e politiche — arricchite da commenti volgari, misogini e incitamenti alla violenza.

Tra le vittime anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein. Sotto la pressione di denunce pubbliche, esposti e indagini della Polizia Postale, lo staff ha annunciato la chiusura definitiva del sito e la cancellazione di tutti i contenuti.