Chi c'è dietro la rapina al museo Louvre di Parigi, pista Pink Panthers: chi sono e da dove provengono

In sette minuti sono entrati e usciti, mentre il museo era aperto e con la sicurezza presente, portando via gioielli di immenso valore. La facilità sconcertante con cui è stato compiuto il clamoroso furto al Louvre di Parigi non va di pari passo con le indagini per individuare i responsabili della rapina, decisamente più complesse e difficili. Diverse le piste e le ipotesi fatte, una di queste porta al coinvolgimento delle Pink Panthers, una famigerata banda proveniente dall’ex Jugoslavia e responsabile di una serie di colpi in tutta Europa.

Le indagini sulla rapina al museo Louvre di Parigi

La polizia e la procura di Parigi sono al lavoro per risalire agli autori dello spettacolare furto di domenica 19 ottobre al museo del Louvre.

Quattro banditi che domenica mattina sono entrati nel museo usando un montacarichi su un camion lungo la Senna e forzando una portafinestra.

ANSA Il montacarichi usato dai ladri per entrare nel Louvre

Una volta dentro hanno usato delle smerigliatrici per minacciare il personale della sicurezza e rompere due teche dove erano conservati i gioielli di Napoleone e della Corona francese.

Poi sono usciti da dove sono entrati e sono fuggiti a bordo di due scooter. Il tutto in appena sette minuti.

Le indagini sono in corso ma dagli investigatori non trapela nulla: “Tutte le ipotesi restano aperte”, ha detto la procuratrice di Parigi, Laure Beccuau.

Secondo diversi esperti i gioielli rubati, tra cui la tiara dell’imperatrice Eugenia, che contiene quasi 2 mila diamanti, sono difficilmente vendibili.

Pertanto o si tratta di un furto commissionato da un collezionista oppure è molto probabile che vengano smontati per vendere a pezzi i preziosi.

La pista delle Pink Panthers

Tra le ipotesi in campo anche quella che porta all’estero: alcuni testimoni hanno sentito parlare i ladri non in francese ma in una lingua straniera.

Nelle ultime ore sono circolate voci sul possibile coinvolgimento delle famigerate “Pink Panthers“, una banda di ladri, o per meglio dire una rete di gruppi criminali, composta prevalentemente da banditi provenienti dai Paesi dell’ex Jugoslavia.

Alle “pantere rosa” vengono attribuite decine di colpi milionari commessi in tutta Europa negli ultimi venticinque anni.

Pink Panthers, chi sono e da dove provengono

La banda delle Pink Panthers è una rete criminale composta da centinaia di membri che imperversa in tutta Europa dalla fine degli anni Novanta. Molti di loro sono ex militari e banditi originari della Serbia.

Il nome richiama la serie di film della Pantera rosa con Peter Sellers e deriva da un furto commesso nel 2003 a Londra, quando un diamante era stato nascosto in un vasetto di crema come in una delle pellicole con protagonista l’ispettore Clouseau.

Le Pink Panthers sono solite agire in breve tempo, spesso senza usare violenza, dopo una attenta pianificazione. Spesso colpiscono bersagli prestigiosi e considerati ben protetti, come il Louvre.