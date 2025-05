Chi dirà l'habemus papam dopo la fumata bianca, chi è Dominique Mamberti e il significato della frase

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il nuovo Papa sarà annunciato con la storica formula dell’habemus papam, e a proclamare l’elezione del nuovo Pontefice e a dire per primo al pubblico il nome da lui scelto sarà il Protodiacano Dominique Mamberti, cardinale francese ex nunzio e a capo della Segnatura Apostolica.

Cosa è l’habemus papam

La formula dell’habemus papam annuncia almeno dal 1484 il nuovo Papa al mondo. La dicitura completa è interamente in latino, inclusi i nomi di battesimo e quello scelto dal nuovo Pontefice.

Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam! Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum [nome di battesimo] Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem [cognome] qui sibi nomen imposuit [nome scelto].

La formula è vagamente basata su un passaggio del vangelo di Luca (2,10-11), che riporta le parole con cui l’angelo annuncia ai pastori la nascita di Cristo.

Chi pronuncerà l’habemus papam

Da tradizione, ad affacciarsi per primo al balcone su piazza San Pietro per annunciare il nuovo Papa è il Protodiacono, il cardinale diacono nominato da più tempo.

Nel Conclave del 2025, a ricoprire questo ruolo è Dominique Mamberti, cardinale francese ex nunzio e a capo del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

Mamberti è nato in Marocco, a Marrakech, nel 1952 da una famiglia originaria della Corsica. Torna in Francia da giovane e, durante gli studi universitari, sente la vocazione e sceglie di entrare in seminario.

È stato ordinato presbitero nel 1981 e ha poi intrapreso una lunga carriera diplomatica in Vaticano, che lo ha portato a essere nunzio in Sudan.

La carriera di Dominique Mamberti in Vaticano

Nel 2006 Benedetto XVI lo nomina Segretario per i rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato e segretario della Commissione interdicasteriale per le Chiese in Europa Orientale.

Nel 2025 Papa Francesco lo ha nominato Cardinale, e va a ricoprire il ruolo di membro del Consiglio di Cardinali e Vescovi della Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato.

Nel 2017 sempre Bergoglio lo nomina membro della Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli. Diventa Protodiacono il 28 ottobre 2024, dopo il decesso del Cardinale Renato Raffaele Martino.

