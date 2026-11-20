Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

38 anni, consigliere comunale a Torino e sotto la lente del pensiero di Roberto Vannacci. Abdullahi Ahmed, in queste ore, è bersaglio di odio social dopo la condivisione di un post del fondatore di Futuro Nazionale, che scrive: “Non moriremo democristiani, ma islamici e con la pelle scura. Se non facciamo nulla questo è il destino dell’Occidente e dell’Italia”. La risposta del diretto interessato è arrivata nell’ultima ora: “Non devo di certo chiedere il suo permesso per prendere parte al dibattito pubblico”.

Chi è Abdullahi Ahmed

Abdullahi Ahmed, classe 1988, è un mediatore interculturale e responsabile di progetti di inclusione sociale e cooperazione internazionale. Ha lavorato nei centri di accoglienza del Torinese, dove si è occupato di interpretariato e di sostegno a rifugiati e richiedenti asilo.

Ha svolto il servizio civile all’Informagiovani di Settimo Torinese, città che nel 2014 gli ha conferito la cittadinanza onoraria. Ha fondato e presieduto l’associazione Generazione Ponte, con cui ha seguito progetti di inclusione per persone con un percorso migratorio e iniziative di educazione alla cittadinanza globale.

Ha ideato e diretto il Festival dell’Europa Solidale e del Mediterraneo, dedicato al contrasto del razzismo e delle discriminazioni. È laureato in Scienze internazionali, dello sviluppo e della cooperazione all’Università di Torino.

Nel 2018 è stato testimonial a Roma alla presentazione del Global Trends, il rapporto annuale dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Nel 2020 ha ricevuto il Premio Altiero Spinelli della Commissione europea e ha pubblicato il suo primo libro, Lo sguardo avanti, per Add editore.

L’attacco di Roberto Vannacci

Come anticipato, l’ex generale Roberto Vannacci sui suoi social ha pubblicato una foto di un manifesto elettorale di Abdullahi Ahmed, con un messaggio inequivocabile: “Non moriremo democristiani, ma islamici e con la pelle scura”. E ancora: “Se non facciamo nulla questo è il destino dell’Occidente e dell’Italia”.

Infine: “La soluzione c’è. E non è quella di continuare a sostenere l’Ucraina in una guerra ad oltranza”. Vannacci, poi, ha aggiunto un dettaglio sul nuovo lavoro: “Ne parlo nel mio nuovo libro in uscita a fine novembre”.

La risposta del consigliere comunale di Torino

Nella sua replica, Abdullahi Ahmed ironizza, sostenendo che a quanto pare Vannacci “aveva bisogno di uno ‘sponsor al contrario’ per vendere il suo libro”. Aggiunge, poi, che il leader di Futuro Nazionale “deve ricordare che la partecipazione democratica è un diritto sacrosanto sancito dalla nostra Costituzione”.

“Non devo di certo chiedere il suo permesso per prendere parte al dibattito pubblico portando avanti le mie idee”, continua il consigliere, ricordando che “migliaia di cittadini nel 2021 mi hanno votato e siedo in Sala Rossa accanto a consiglieri di ogni appartenenza politica”. Il deputato torinese del Pd Mario Berruto ricorda che nel 2021 Ahmed è stato votato con 1112 preferenze.