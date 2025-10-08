Chi è Alberto Stefani candidato della destra per le elezioni in Veneto, 32enne alla sfida per succedere a Zaia

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il nome del centrodestra alle regionali in Veneto è Alberto Stefani. Dopo settimane di tira e molla che hanno rischiato di provocare crepe all’interno della maggioranza, la scelta sul candidato alla pesante eredità di Luca Zaia è ricaduta infine sul 32enne deputato leghista. Un profilo nel segno della continuità tra le file del Carroccio, che rientra nell’accordo siglato da Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani, sulle Regioni al voto.

L’accordo nel centrodestra sulle elezioni regionali

La decisione, infatti, è figlia del gioco di incastri andato in scena a Palazzo Chigi nel vertice di maggioranza tra i leader del centrodestra. Al centro dell’incontro, tra i temi, soprattutto la scelta dei candidati presidenti alle elezioni regionali del 23 e 24 novembre.

Con una nota al termine del vertice, la coalizione ha annunciato le candidature di candidature del viceministro agli Affari esteri e coordinatore dell’Esecutivo di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli, in Campania, dell’imprenditore ed ex presidente della Fiera del levante, Luigi Lobuono, in Puglia, e del vicesegretario federale e deputato della Lega Alberto Stefani in Veneto.

ANSA

Alberto Stefani sul palco di Pontida

Il candidato del centrodestra in Veneto

Dopo 15 anni di presidenza Zaia, sarà dunque il deputato più giovane della storia della Lega il successore designato del “Doge”, con cui ha rapporti ottimi e condivide il profilo moderato.

“Per me è l’onore più grande” ha commentato Stefani, ringraziando la coalizione e annunciando la continuità con il predecessore.

“Metteremo davanti a tutto, anche alle logiche della politica, le necessità delle persone. Accetto questo confronto forte di un’eredità solida. Abbiamo davanti grandi e nuove sfide, che meritano di essere affrontate con energia.”

Chi è Alberto Stefani

Nato a Camposampiero, in provincia di Padova, Stefani è stato eletto alla Camera nel 2018 a 26 anni, diventando il più giovane deputato del Carroccio. Nel 2019 è diventato sindaco di Borgoricco, per poi essere nominato commissario regionale del partito nel 2020, segretario della Liga veneta dal 2023 e vicesegretario federale dal 2024.

Laureato in giurisprudenza con una tesi in diritto canonico nella sua città, Stefani è entrato nella Lega a 14 anni, iniziando nelle giovanili del partito e assumendo il primo incarico politico a 22 anni, nel 2014, come consigliere di minoranza a Borgoricco.