Chi è Alejandro Martinez compagno di Rocco Casalino, imprenditore e conduttore tv che ha lasciato la Colombia

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Rocco Casalino ha ritrovato l’amore. L’ex portavoce di Giuseppe Conte si è legato ad Alejandro Martinez. Il suo nuovo compagno ha origini colombiane ed è un imprenditore nel settore del caffè e un conduttore tv. Per vivere pienamente la relazione sentimentale con il giornalista italiano, ha lasciato la sua terra d’origine per un paio di mesi. I due si sono conosciuti nel 2025.

Il nuovo compagno di Rocco Casalino è Alejandro Martinez

Casalino ha raccontato i dettagli del suo legame con Martinez a Verissimo, lo scorso febbraio. “Non mi sono mai sentito così amato, mi sembra di non meritarlo”, ha dichiarato il giornalista, che era reduce da una lunga e tormentata relazione con il cubano José Carlos Alvarez.

Il giornalista e l’imprenditore colombiano si sono conosciuti nell’agosto 2025. Casalino fece un viaggio negli Usa e in Sud America, facendo tappa anche in Colombia. Quando vide Alejandro scattò il cosiddetto colpo di fulmine.

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“L’ho visto e mi sono subito avvicinato a lui. Gli ho detto: “Posso avere il tuo numero? Penso che tu sia la persona che ho sempre cercato””, ha raccontato Casalino. Da quel momento il sentimento è stato travolgente per entrambi.

Le dediche d’amore

Inizialmente si sono visti poco, ma hanno continuato a tenersi in contatto. Casalino ha spiegato che in Martinez ha trovato la persona che ha sempre desiderato.

Alejandro, per amore, ha lasciato per due mesi il suo Paese e i suoi impegni, trasferendosi in Italia. Una sorta di prova di convivenza.

“Ciao amore, sono sei mesi, eppure sembrano dieci vite condivise, con te mi sento invincibile, completo, a casa. Tu sei il mio rifugio, il posto in cui mi sento protetto, in cui posso abbassare le difese, essere semplicemente me stesso e sentirmi amato proprio per questo. Ti amo e non ti scelgo solo oggi, ma ti scelgo anche domani e ogni singolo giorno della mia vita. Sempre te, sempre noi”. Queste le parole che Alejandro ha dedicato a Casalino a Verissimo.

L’ex portavoce di Conte ha dichiarato a sua volta di amare il nuovo compagno come mai prima ha amato un altro partner. “E soprattutto non mi sono mai sentito amato come mi sento amato ora”, ha aggiunto.

Casalino e la voglia di famiglia

Il giornalista ha anche riferito che da omosessuale è la prima volta che immagina di costruire una famiglia con qualcuno: “Con lui mi vedo papà. Ci sarà il tempo. Alejandro è l’unica persona con cui posso immaginare qualsiasi cosa in futuro”.

“Io vivo con l’ansia di non essere un buon padre, non avendolo avuto”, ha continuato, facendo riferimento alle violenze subite dal genitore. “Ma sono sicuro che un figlio suo, visto che amo tanto lui, sarei in grado di amarlo tanto”, ha concluso.