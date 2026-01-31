Chi è Alessandro Calista, il poliziotto aggredito a martellate al corteo per Askatasuna a Torino: ha 29 anni

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Si chiama Alessandro Calista, 29 anni, il poliziotto aggredito brutalmente durante gli scontri al corteo per Askatasuna a Torino. L’agente è stato accerchiato e picchiato da un gruppo di antagonisti incappucciati, che lo hanno colpito anche con martelli e oggetti contundenti: salvato da un collega. Per lui hanno espresso solidarietà Mattarella, governo e vertici della polizia.

Il poliziotto aggredito si chiama Alessandro Calista

Nel caos degli scontri esplosi a Torino durante la manistestazione a sostegno del centro sociale Askatasuna, uno degli episodi più gravi ha avuto come protagonista un agente della Polizia di Stato.

Il suo nome è Alessandro Calista, 29 anni, in servizio presso il reparto Mobile di Padova. Come riportato da Adnkronos, l’agente, sposato e padre di un bambino, è l’uomo rimasto vittima della violenta aggressione da parte di un gruppo di manifestanti con il volto coperto.

“Il collega ha avuto ferito alle costole e al polpaccio, è stato preso a martellate. C’era anche una chiave inglese che è caduta da qualche parte. Sono stati dei terroristi che stanno cercando il morto”. Così Pasquale Griesi, segretario Fsp Polizia di Stato, ha commentato l’episodio durante la trasmissione “4 di sera” su Rete4.

L’aggressione durante il corteo a Torino

Secondo quanto ricostruito, Calista si è trovato isolato mentre una parte del corteo degenerava in guerriglia urbana. Circondato da una decina di individui, è stato colpito ripetutamente con calci e oggetti contundenti. In alcuni momenti, come emerge anche dalle testimonianze successive, sarebbero stati utilizzati un martello e una chiave inglese.

Rimasto senza casco, l’agente è riuscito a sottrarsi al pestaggio solo grazie all’intervento di un collega, che lo ha trascinato lontano dalla folla e affidato ai soccorsi.

La brutalità dell’episodio è stata testimoniata dal video condiviso sui social, inizialmente, dall’ex senatore del Partito Democratico Stefano Esposito, per poi trovare rapida diffusione anche attraverso i profili della premier Giorgia Meloni e di altre figure politiche e non.

La condanna della politica

Nel frattempo, mentre a Torino venivano attivati controlli straordinari con centinaia di persone identificate e l’emissione di 24 fogli di via, le istituzioni hanno fatto sentire la loro vicinanza all’agente ferito.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio Pisani hanno contattato telefonicamente Calista. Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso la propria solidarietà, chiedendo al Viminale di estenderla a tutte le forze dell’ordine coinvolte.

Durissime le reazioni politiche. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato di un “attacco allo Stato”, sottolineando come le immagini dell’aggressione non rappresentino dissenso o protesta, ma violenza organizzata contro chi indossa una divisa e contro i giornalisti presenti.

Sulla stessa linea il vicepremier Matteo Salvini, che ha definito “bestiali” le scene del pestaggio, e il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha espresso indignazione per un’aggressione condotta con strumenti potenzialmente letali contro un agente in servizio.