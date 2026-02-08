Chi è Alex Manna autore dell'omicidio di Zoe Trinchero uccisa a Nizza Monferrato, "Possessivo e ossessivo"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Alex Manna è “ossessivo e possessivo” e quella con Zoe Trinchero era “una semplice conoscenza, nulla di più”. Con queste parole Nicole, amica della 17enne uccisa a Nizza Monferrato, rimette ordine tra le tante biografie non autorizzate uscite sin dal primo lancio di stampa sulla tragedia. Si è detto e scritto, infatti, che tra la vittima e il reo confesso vi fosse un precedente sentimentale. Ciò non è vero, sostiene Nicole, che è stata la fidanzata del 19enne arrestato.

Alex Manna era “ossessivo e possessivo”

Domenica 8 febbraio Repubblica ha raggiunto Nicole, giovane amica di Zoe Trinchero ed ex fidanzata di Alex Manna, reo confesso del femminicidio.

“Siamo stati insieme un anno e mezzo”, racconta, ma “ci siamo lasciati perché non mi piaceva il suo comportamento“.

Alex Manna “non ha un carattere facile e non è un tipo tranquillissimo“, racconta Nicole, che descrive il 19enne come “ossessivo e possessivo”. Ad esempio “non potevo parlare né uscire con nessuno”.

Nel passato di Manna ci sarebbero anche esplosioni di rabbia: una volta, ad esempio, avrebbe “sferrato un violento pugno alla finestra” dopo aver litigato con il fratello.

Il femminicidio di Zoe Trinchero

La sera in cui Zoe Trinchero è stata uccisa Nicole non era presente. “Di solito la passo a prendere al lavoro assieme a un altro nostro amico, Lorenzo” per accompagnarla in sicurezza a casa. Ma “quella sera io dormivo”.

Alle 23 Zoe avrebbe tentato di chiamarla, ma Nicole non avrebbe sentito il telefono perché stava già riposando. “Mi sento in colpa per non aver risposto“, si sfoga la giovane, che racconta di aver appreso la notizia della tragedia solo l’indomani mattina. Al risveglio ha trovato tanti messaggi con due parole lapidarie: “Mi dispiace“. Era loro abitudine, inoltre, chiamarsi quando una delle due non si sentiva al sicuro in un posto.

“Forse era questo che voleva fare Zoe quando mi ha chiamata”, riflette Nicole. Della sua amica conserva la sua passione per la musica metal, per il mare di Spotorno e quel sogno di diventare psicologa “per aiutare i ragazzi sensibili come lei” e per elaborare la separazione dei genitori.

Nessuna relazione passata tra Zoe e Alex

Come anticipato, dopo il femminicidio di Nizza Monferrato tanti articoli hanno raccontato di una presunta relazione passata tra Zoe Trinchero e Alex Manna, che quindi l’avrebbe uccisa perché la 17enne non intendeva tornare insieme a lui.

A Repubblica Nicole spiega che tra Zoe e Alex c’era “una semplice conoscenza, nulla di più”. L’unico momento passato insieme è stato “un aperitivo tre mesi fa”, e “lui a lei non piaceva“. Infine, Zoe non avrebbe mai condiviso con l’amica Nicole preoccupazioni sul 19enne: “Non mi ha mai detto che lui la importunava né che si fosse invaghito di lei”.