Chi è Alexander Adarich banchiere ucraino morto dopo essere precipitato dal B&b di via Nerino a Milano

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È Alexander Adarich, banchiere ucraino tra i cento top manager del Paese, l’uomo precipitato da una finestra al quarto piano del B&B del palazzo di via Nerino, vicino a piazza Duomo, a Milano. L’indagine si è presto spostata sull’ipotesi di omicidio. Testimoni parlano di persone nel cortile e sul corpo ci sarebbero segni di ferite e strangolamento. Si attende l’autopsia. La moglie ha dichiarato che “era a Milano per affari”.

Muore precipitando dal 4° piano

Alexander Adarich è precipitato dal 4° piano di un B&B di Milano. Almeno questo è il punto di partenza. Il primo pensiero è stato il suicidio, ma ben presto le indagini si sono spostate sull’ipotesi di omicidio.

Tanti i dettagli che non quadrano in via Nerino, vicino a piazza Duomo, dove nel pomeriggio del 23 gennaio l’uomo di 54 anni sarebbe precipitato per 15 metri.

Mentre si attende l’autopsia, una prima panoramica del corpo mostrava segni di percosse e un livido scuro intorno al collo. Tutti i suoi averi sarebbero scomparsi, tranne i documenti d’identità.

Ipotesi di omicidio: scenario spy story

Si apre all’ipotesi da spy story o quella della vendetta e dei problemi economici. L’uomo, ex banchiere ucraino, potrebbe essere stato ucciso. Dalle testimonianze, subito dopo il ritrovamento del corpo, due persone si sarebbero velocemente allontanate.

Uno avrebbe detto alla custode del palazzo, in inglese: “Cosa è successo?”. Anche dalle videocamere di sicurezza risulterebbero due persone, ancora da identificare, che escono dal palazzo poco dopo la morte di Adarich.

Infine, è strana l’assenza di tutti i suoi averi. A parte i documenti di identità ritrovati nella stanza, sarebbero scomparsi telefono, PC, valigie e altri effetti personali.

Chi era Alexander Adarich

Ex banchiere, Adarich era stato proprietario della Fidobank dal 2012 al 2020, una banca commerciale ucraina nata dall’acquisizione di SEB Bank, controllata da un gruppo svedese e acquistata da società legate alla vittima.

Nel settore del trading e degli investimenti incontra i primi guai, con il coinvolgimento in una presunta appropriazione indebita di 420 milioni di grivnia (8 milioni di euro). Fidobank verrà liquidata dal governo ucraino.

Difficile ricostruire cosa facesse ora Adarich. Per gli inquirenti sarà una sfida conoscere patrimonio e affari in corso, anche per via dei conti correnti in diversi Paesi (come in Lussemburgo e altri paradisi offshore). Si spera nella collaborazione della seconda moglie, che ha dichiarato: “Era a Milano per affari”.