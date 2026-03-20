Chi è Alfredo Cospito e perché l'anarchico è in carcere a Sassari con una condanna a 23 anni

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Alfredo Cospito è ritenuto un personaggio di spicco della Fai-Fri, Federazione anarchica informale-Fronte rivoluzionario internazionale. È il primo anarchico detenuto in regime di 41-bis e, nel 2025, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato manifestatamente infondato il suo ricorso contro l’applicazione del carcere duro.

Chi è Alfredo Cospito

Alfredo Cospito è nato a Pescara nel 1967. Negli anni ’90, è stato condannato a un anno di reclusione per essersi dichiarato obiettore totale quando gli è arrivata la chiamata per la leva militare e ha rimediato altre condanne per un’occupazione di una storica distilleria e per degli scontri con le forze dell’ordine.

Nel 1996 il suo nome è comparso in una maxi-inchiesta sull’aera anarco-insurrezionalista. Con lui è stata indagata anche la sua compagna storica, Anna Beniamino.

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In quell’occasione, entrambi sono usciti dal processo senza condanne. Successivamente è stato accusato di istigazione a delinquere per aver scritto su un giornale anarchico clandestino, KN03.

Il cambio di passo è avvenuto però negli anni 2000. Il 7 maggio 2012, a Genova, il dirigente dell’azienda metalmeccanica italiana Ansaldo, Roberto Adinolfi, è stato gambizzato sotto casa.

Cospito e il suo complice, Nicola Gai, il 14 settembre sono stati arrestati a Torino come autori dell’attentato, poi rivendicato dalla Fai: Nucleo Olga.

Nel 2022 Cospito è stato trasferito al regime del 41-bis perché, secondo il ministero della Giustizia che ha firmato il provvedimento, manterrebbe i legami con il gruppo anarchico di riferimento. Una decisione motivata sulla base degli scambi epistolari avvenuti, negli anni della detenzione, con altri anarchici.

La condanna e gli attentati

Durante il processo in tribunale, Cospito ha affermato: “Siamo solo io e Nicola, nessun altro ha partecipato al nostro progetto. Non riconosciamo questo ordine democratico. Io sono anarchico e sono nichilista perché agisco e non aspetto una rivoluzione“. Poi ha aggiunto che sparare a Adinolfi era stata una “gioia”, citando il manifesto dell’ideologo degli anarchici, Alfredo Maria Bonanno, intitolato “La gioia armata”.

La condanna, definitiva, per la gambizzazione è stata a 10 anni e 8 mesi di carcere.

Nel 2017 si è poi aperto il processo “Scripta Manent” in cui, sul banco degli imputati sono finiti 23 anarchici accusati di associazione con finalità di terrorismo, tutti ritenuti collegati alla Fai.

Il 24 aprile 2019 a Cospito vengono inflitti vent’anni, la Cassazione ha poi riqualificato il reato in strage politica, pena prevista: l’ergastolo. I giudici torinesi non erano d’accordo. La Corte ha inviato gli atti alla Consulta e nel 2023 la Corte d’assise d’appello di Torino ha rideterminato la pena in 23 anni di reclusione.

Le manifestazioni contro il 42-bis a Cospito

Nel corso degli anni sono state organizzate diverse manifestazioni contro l’applicazione del regime del 41-bis a Cospito.

Nel 2023, durante un corteo di solidarietà per l’anarchico, che nel frattempo aveva avviato uno sciopero della fame, sono state imbrattate e spaccate le vetrine delle banche.

Il 20 marzo 2026 due anarchici pro Cospito sono morti nel crollo al Parco degli Acquedotti a causa di un ordigno bellico che stavano costruendo.