Chi è Anastasia Berezovska, attentatrice ucraina accusata del tentato omicidio dell'oligarca Ermolaev a Monaco

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Sarebbe Anastasia Berezovska il nome dell’autrice dell’attentato dinamitardo a Monaco contro l’oligarca Vadim Ermolaev. La donna ucraina, 39 anni, è ricercata dalle autorità del Principato dopo essere immortalata dalle telecamere negli istanti precedenti l’esplosione e potrebbe essere fuggita in Italia. Su di lei l’Interpol ha diramato un mandato di arresto internazionale.

Attentato a Monaco: ricercata Anastasia Berezovska

La donna sarebbe stata ripresa dai sistemi di videosorveglianza davanti casa di Ermolaev a Monaco, poco prima di piazzare la bomba che ha ferito gravemente il 58enne connazionale uomo d’affari, il figlio 13enne e la compagna.

Nonostante le serie lesioni e ustioni, i primi due sarebbero fuori pericolo di vita, mentre la 46enne Anna Nasobina risulta ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Pasteur di Nizza, dopo essere stata sottoposta all’amputazione delle gambe.

ANSA

La fuga in Italia

Le immagini delle telecamere avevano immortalato una persona in pantaloni chiari, gilet e cappello scuro, mentre si allontanava dal luogo dell’esplosione, inizialmente scambiata per un uomo.

In seguito al mandato di arresto spiccato dalla procura di Monaco, nella mattinata di venerdì 3 luglio l’Interpol ha messo la notifica rossa rivelando l’identità della sospettata, Anastasia Berezovska, ucraina residente in Germania e ancora in fuga.

Secondo quanto riferito da fonti investigative, la donna sarebbe scappata a bordo di un’auto con targa tedesca entrando in Italia dalla frontiera di Ventimiglia, per poi continuare in direzione Svizzera.

Il mandato di arresto internazionale

Berezovska è ricercata dalle autorità di Montecarlo per “tentato omicidio, deposito con intento criminale di un ordigno esplosivo su strada pubblica e associazione a delinquere”, secondo quanto riportato nella nota della procura, al lavoro per risalire al movente dell’attentato a Monaco.

Nel mandato di arresto internazionale, la donna appare in due foto con capelli bruni di media lunghezza e indosso una maglia a righe con maniche corte.

Nella descrizione si segnala un tatuaggio, “probabilmente un serpente”, sulla parte superiore del braccio destro.