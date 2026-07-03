NOTIZIE
Temi Caldi:

Chi è Anastasia Berezovska, attentatrice ucraina accusata del tentato omicidio dell'oligarca Ermolaev a Monaco

Mandato di arresto internazionale per Anastasia Berezovska, la donna ucraina ricercata per l'attentato a Monaco contro il connazionale oligarca Ermolaev

Pubblicato:

claudio carollo

Claudio Carollo

GIORNALISTA

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Sarebbe Anastasia Berezovska il nome dell’autrice dell’attentato dinamitardo a Monaco contro l’oligarca Vadim Ermolaev. La donna ucraina, 39 anni, è ricercata dalle autorità del Principato dopo essere immortalata dalle telecamere negli istanti precedenti l’esplosione e potrebbe essere fuggita in Italia. Su di lei l’Interpol ha diramato un mandato di arresto internazionale.

Attentato a Monaco: ricercata Anastasia Berezovska

La donna sarebbe stata ripresa dai sistemi di videosorveglianza davanti casa di Ermolaev a Monaco, poco prima di piazzare la bomba che ha ferito gravemente il 58enne connazionale uomo d’affari, il figlio 13enne e la compagna.

Nonostante le serie lesioni e ustioni, i primi due sarebbero fuori pericolo di vita, mentre la 46enne Anna Nasobina risulta ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Pasteur di Nizza, dopo essere stata sottoposta all’amputazione delle gambe.

anastasia-berezovska-interpol-mandato-arrestoANSA
Il mandato di arresto internazionale su Anastasia Berezovska spiccato dall'Interpol

La fuga in Italia

Le immagini delle telecamere avevano immortalato una persona in pantaloni chiari, gilet e cappello scuro, mentre si allontanava dal luogo dell’esplosione, inizialmente scambiata per un uomo.

In seguito al mandato di arresto spiccato dalla procura di Monaco, nella mattinata di venerdì 3 luglio l’Interpol ha messo la notifica rossa rivelando l’identità della sospettata, Anastasia Berezovska, ucraina residente in Germania e ancora in fuga.

Secondo quanto riferito da fonti investigative, la donna sarebbe scappata a bordo di un’auto con targa tedesca entrando in Italia dalla frontiera di Ventimiglia, per poi continuare in direzione Svizzera.

Il mandato di arresto internazionale

Berezovska è ricercata dalle autorità di Montecarlo per “tentato omicidio, deposito con intento criminale di un ordigno esplosivo su strada pubblica e associazione a delinquere”, secondo quanto riportato nella nota della procura, al lavoro per risalire al movente dell’attentato a Monaco.

Nel mandato di arresto internazionale, la donna appare in due foto con capelli bruni di media lunghezza e indosso una maglia a righe con maniche corte.

Nella descrizione si segnala un tatuaggio, “probabilmente un serpente”, sulla parte superiore del braccio destro.

anastasia-berezovska ANSA

Leggi anche

Falkensteiner Hotel Sonnenalpe

Ultime Notizie

So. Co. Ecologica

Dai Social

Ultime Gallery

Più viste

Meteo