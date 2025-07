Chi è Andrea Bajani vincitore del Premio Strega 2025 e l'errore sui voti ottenuti in finale

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Andrea Bajani ha vinto il Premio Strega 2025 con “L’anniversario” dopo che, lo scorso giugno, aveva portato a casa anche il Premio Strega Giovani. La sua proclamazione è avvenuta nella serata di giovedì 3 luglio dopo diversi colpi di scena e un errore sui voti che aveva ottenuto in finale. Dopo il riconteggio, la sua schiacciante vittoria è stata confermata.

Premio Strega 2025: il vincitore e il caos nella serata finale

È Andrea Bajani il vincitore del Premio Strega 2025. Lo scrittore era dato come favorito in partenza e ha confermato il suo status aggiudicandosi il prestigioso concorso letterario.

Lo ha fatto con “L’anniversario” (Feltrinelli) e al termine di una serata molto movimentata. Proclamato come vincitore con 187 voti, è stato poi svelato un errore sul conteggio dei voti che in realtà erano 194. In entrambi i casi il trionfo dello scrittore è stato schiacciante con un netto distacco sui rivali.

IPA Andrea Bajani

Chi è Andrea Bajani

Andrea Bajani è nato nel 1975 a Roma, è docente di scrittura creativa presso la Rice University di Houston, Texas, dove vive insieme alla sua famiglia. È scrittore ma anche traduttore, saggista, poeta e autore teatrale.

Il suo primo romanzo è “Morto un papa”, uscito nel 2002. L’anno dopo esce “Qui non ci sono perdenti”. Due anni dopo pubblica “Cordiali saluti”, quindi “Mi spezzo ma non m’impiego”. Nel 2007 arriva “Se consideri le colpe”, l’anno dopo “Domani niente scuola”. Nel 2010 esce “Ogni promessa”, romanzo che vince il Premio Bagutta. Nel 2011, insieme a Michela Murgia, Paolo Nori e Giorgio Vasta, pubblica “Presente”, quindi tocca a “La mosca e il funerale”, a “Mi riconosci”, a “La vita non è in ordine alfabetico” e a “Un bene al mondo”. Nel 2021 Bajani è tra i cinque finalisti al Premio Strega con “Il libro delle case”.

Il suo “L’anniversario” racconta un dramma familiare e l’allontanamento del protagonista da casa, a causa del peso di un padre-padrone, e del successivo e tardivo riavvicinamento alla figura della madre.

L’errore nel calcolo dei voti

La serata che lo ha incoronato – trasmessa in diretta su Rai Tre – è stata, come detto, abbastanza movimentata. Ci sono stati infatti errori nel conteggio dei voti: Andrea Bajani prima è stato dato vincitore con 187 preferenze quindi, dopo un riconteggio, è stato appurato che aveva vinto con 194 voti.

A creare l’errore sarebbe stato un problema di scaletta con la parte finale della trasmissione che è saltata per la fretta di chiudere la diretta e far partire il Tg. Le ultime 100 schede di voti sono dunque state dimenticate e, di conseguenza, sono stati letti dei risultati con dei numeri sbagliati.

Il caso si aggiunge anche all’altra polemica della serata creata dall’assenza del ministro Giuli, in polemica con il premio, che non si è presentato e che potrebbe portare il contest letterario in una nuova location, Cinecittà, a Roma.