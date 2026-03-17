Chi è Andrea Dini cognato di Attilio Fontana indagato per caporalato a Milano, accusato di sfruttare operai
Il cognato di Attilio Fontana, Andrea Dini, è indagato per caporalato a Milano: l'azienda è accusata di sfruttamento della manodopera
Andrea Dini, cognato del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, risulta indagato per caporalato a Milano assieme ad altre 5 persone. L’accusa nei confronti dell’azienda guidata dal fratello della moglie del governatore lombardo è di “sfruttamento” della manodopera cinese in “stato di bisogno”.
- Perché Andrea Dini è indagato per caporalato a Milano
- Chi è Andrea Dini, cognato di Attilio Fontana
- Il precedente caso dei camici in Lombardia
Perché Andrea Dini è indagato per caporalato a Milano
Andrea Dini risulta indagato con altre 5 persone per caporalato dalla Procura di Milano in un filone d’inchiesta che riguarda lo sfruttamento nella moda e nel made in Italy.
Come riportato da La Repubblica, i pubblici ministeri Paolo Storari e Daniela Bartolucci hanno disposto il controllo giudiziario d’urgenza della Dama spa, la società di produzione di maglieria e vestiario guidata dal cognato del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.
L’azienda, indagata per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti, è accusata di “sfruttamento” della manodopera cinese in “stato di bisogno” impiegata 7 giorni 7 dalle ore 8 del mattino alle 22 della sera nella produzione dei capi.
La misura, che dovrà essere vagliata da un gip entro 10 giorni, è stata eseguita nella mattinata di martedì 17 marzo dalla Guardia di Finanza.
Chi è Andrea Dini, cognato di Attilio Fontana
Andrea Dini ha 61 anni e, come detto, è il cognato del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.
Nello specifico, Dini è il fratello della moglie del governatore lombardo.
Il precedente caso dei camici in Lombardia
La società Dama, durante l’emergenza Covid-19, era già finita al centro del cosiddetto “caso camici“.
In quell’occasione, a finire nel mirino era stata l’assegnazione di una fornitura di camici e altri dispositivi alla società di Andrea Dini, fratello della moglie del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Per l’accusa, Dini aveva poi trasformato la fornitura in donazione.
Il 2 dicembre 2021 la Procura di Milano aveva chiesto il rinvio a giudizio per Attilio Fontana e per altre 4 persone. Nel 2023 la Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza di assoluzione nei confronti, tra gli altri, di Fontana e Dini.
Attilio Fontana aveva commentato dopo l’assoluzione: “Sono contento e mi aspettavo questa conferma perché ho sempre agito nell’interesse dei lombardi che ho l’onore di rappresentare”.