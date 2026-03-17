Chi è Andrea Dini cognato di Attilio Fontana indagato per caporalato a Milano, accusato di sfruttare operai

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Andrea Dini, cognato del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, risulta indagato per caporalato a Milano assieme ad altre 5 persone. L’accusa nei confronti dell’azienda guidata dal fratello della moglie del governatore lombardo è di “sfruttamento” della manodopera cinese in “stato di bisogno”.

Perché Andrea Dini è indagato per caporalato a Milano

Andrea Dini risulta indagato con altre 5 persone per caporalato dalla Procura di Milano in un filone d’inchiesta che riguarda lo sfruttamento nella moda e nel made in Italy.

Come riportato da La Repubblica, i pubblici ministeri Paolo Storari e Daniela Bartolucci hanno disposto il controllo giudiziario d’urgenza della Dama spa, la società di produzione di maglieria e vestiario guidata dal cognato del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana.

ANSA

L’azienda, indagata per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti, è accusata di “sfruttamento” della manodopera cinese in “stato di bisogno” impiegata 7 giorni 7 dalle ore 8 del mattino alle 22 della sera nella produzione dei capi.

La misura, che dovrà essere vagliata da un gip entro 10 giorni, è stata eseguita nella mattinata di martedì 17 marzo dalla Guardia di Finanza.

Chi è Andrea Dini, cognato di Attilio Fontana

Andrea Dini ha 61 anni e, come detto, è il cognato del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Nello specifico, Dini è il fratello della moglie del governatore lombardo.

Il precedente caso dei camici in Lombardia

La società Dama, durante l’emergenza Covid-19, era già finita al centro del cosiddetto “caso camici“.

In quell’occasione, a finire nel mirino era stata l’assegnazione di una fornitura di camici e altri dispositivi alla società di Andrea Dini, fratello della moglie del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Per l’accusa, Dini aveva poi trasformato la fornitura in donazione.

Il 2 dicembre 2021 la Procura di Milano aveva chiesto il rinvio a giudizio per Attilio Fontana e per altre 4 persone. Nel 2023 la Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza di assoluzione nei confronti, tra gli altri, di Fontana e Dini.

Attilio Fontana aveva commentato dopo l’assoluzione: “Sono contento e mi aspettavo questa conferma perché ho sempre agito nell’interesse dei lombardi che ho l’onore di rappresentare”.