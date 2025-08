Chi è Andrea Natale, cardiochirurgo di Tor Vergata scelto da Francis Ford Coppola che operò Silvio Berlusconi

Andrea Natale è il cardiochirurgo citato da Francis Ford Coppola in un post in cui ha spiegato perché ha scelto di essere operato al Policlinico di Tor Vergata. Il regista ha spiegato di essersi dovuto sottoporre a un intervento di ablazione della fibrillazione atriale e di aver deciso di essere seguito dal luminare di questa tecnica, che è appunto Natale.

Chi è Andrea Natale

Andrea Natale viene definito “una straordinaria eccellenza nel panorama cardiologico mondiale” e dal 2024 è stato nominato Professore Ordinario di Cardiologia con Chiamata per Chiara Fama dall’università degli studi Tor Vergata.

Come si legge sul sito dell’ateneo, il medico è un pioniere nel campo dell’elettrofisiologia e, da più di 20 anni, un leader globalmente riconosciuto nel campo della cardiologia per l’innovazione scientifica, la ricerca clinica e la formazione professionale e in particolare per il trattamento interventistico della fibrillazione atriale.

ANSA

La Cleveland Clinic dove Andrea Natale operò Silvio Berlusconi

Per circa trent’anni ha esercitato la sua attività negli Stati Uniti dove ha diretto per 10 anni il Dipartimento di Elettrofisiologia Cardiaca della Cleveland Clinic (dove venne operato anche Silvio Berlusconi, ndr) di cui è stato anche il Direttore del Centro di Eccellenza per la Fibrillazione Atriale.

Dal 2008 è Executive Medical Director del Texas Cardiac Arrhythmia Institute presso il St. David’s Medical Center ad Austin, in Texas. Natale è anche proficuo autore di centinaia di lavori scientifici pubblicati in prestigiose riviste cardiologiche.

L’operazione a Silvio Berlusconi seguita dal dottor Natale

Il 26 novembre 2006 Silvio Berlusconi ebbe un malore durante l’intervento dal palco del convegno di Montecatini.

Nel dicembre del 2006 l’ex presidente del Consiglio venne sottoposto a un intervento chirurgico per correggere un disturbo del ritmo cardiaco allo Heart Center di Cleveland, negli Usa.

L’intervento venne eseguito proprio dal professor Andrea Natale. In quell’occasione gli venne impiantato un pacemaker.

Il primo intervento di ablazione Transcatetere a Tor Vergata

A novembre 2024 Andrea Natale ha eseguito, per la prima volta a Tor Vergata, un intervento di ablazione transcatetere realizzato per la terapia della fibrillazione atriale mediante l’innovativa tecnica di Pulsed Field Ablation (PFA).

In quell’occasione, con una nota, il Policlinico ha descritto il medico come una delle figure più eminenti nel campo dell’elettrofisiologia a livello mondiale.

Si tratta dello stesso intervento a cui si è sottoposto il regista Francis Ford Coppola.

La PFA è una tecnica d’avanguardia in campo elettrofisiologico a oggi utilizzata nella pratica clinica in pochi centri d’eccellenza sul territorio nazionale, che utilizza energia non termica, sfruttando impulsi elettrici per indurre un fenomeno di elettroporazione cellulare che permette la distruzione mirata delle cellule cardiache malate senza causare danni termici ai tessuti circostanti.

A differenza delle tecniche tradizionali, che sfruttano energia termica, come la radiofrequenza e la crioablazione, la PFA garantisce una precisione e una sicurezza notevolmente superiori, riducendo il rischio di complicanze e danni ai tessuti non interessati dall’ablazione.