Chi è Andrea Stroppa, l'informatico referente di Elon Musk in Italia indagato per omicidio stradale a Roma

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Nella giornata del 14 febbraio Andrea Stroppa è stato indagato per omicidio stradale. Il giovane è noto come il referente in Italia di Elon Musk ed è un informatico romano, esperto di cybersecurity. Sul suo profilo X, si definisce investitore di Tesla, xAI, Neuralink, SpaceX e “qualunque cosa faccia Elon Musk”.

La biografia di Andrea Stroppa

Come riporta Fortune Italia, il referente di Elon Musk in Italia è nato a Roma nel 1994 e cresciuto nel quartiere romano di Torpignattara.

Il 32enne in adolescenza si sarebbe avvicinato al gruppo hacker Anonymous.

Con il tempo ha costruito un profilo professionale nel campo della cyber security, partecipando a conferenze internazionali e collaborando con importanti testate giornalistiche.

Negli ultimi anni la sua figura è stata associata in modo sempre più diretto alle attività di Elon Musk, in particolare dopo l’acquisizione di Twitter, oggi X.

Proprio in questo contesto si è consolidato un rapporto di fiducia che ha portato Andrea Stroppa a svolgere un ruolo di collegamento tra il miliardario sudafricano e interlocutori italiani, sia istituzionali sia politici, senza ricoprire alcun ruolo ufficiale.

Il 14 febbraio è stato indagato per omicidio stradale in relazione alla morte di Mirco Garofano, studente di 18 anni residente nel comune di Artena.

Il curriculum di Andrea Stroppa

Diplomato perito tecnico, Andrea Stroppa oggi è esperto di hacking.

Fa parte di un team di ricercatori attivi tra Italia, Gran Bretagna e Stati Uniti.

È membro dello staff della conferenza hacker HackInTheBox e partecipa a eventi internazionali dedicati alla sicurezza informatica e all’hacking.

Scrive di tecnologia e cyber security per il World Economic Forum e in passato ha collaborato con La Stampa e La Repubblica.

Le sue ricerche sono state citate da numerose testate internazionali, tra cui New York Times, CNN International, Washington Post, Forbes, Vanity Fair e The Verge.

Come riporta Il Fatto Quotidiano, Andrea Stroppa è inoltre fondatore di un progetto di civic engagement per il quale è stato premiato dal Presidente del Consiglio Romano Prodi.

È stato volontario presso Tor Project e ha collaborato con PRI.

Che lavoro fa Andrea Stroppa

Andrea Stroppa si occupa principalmente di sicurezza informatica. Il suo lavoro si concentra sull’analisi dei rischi digitali, sulla prevenzione degli abusi online e sulla ricerca in ambito cyber security.

Una delle attività che lo ha portato sotto i riflettori è stata quella legata al contrasto dei contenuti pedopornografici online.

Cosa fa Andrea Stroppa per Elon Musk

La vera svolta nel percorso di Andrea Stroppa è arrivata nel 2022, quando è stato scelto come ricercatore indipendente per lo staff che curava la sicurezza di Twitter, oggi X, dopo l’acquisizione da parte di Elon Musk.

Ingaggiato per contrastare la circolazione di contenuti pedopornografici sulla piattaforma, è stato pubblicamente ringraziato dallo stesso Musk.

Da quel momento tra i due si è consolidato un rapporto di fiducia, testimoniato da incontri pubblici e da una crescente presenza di Stroppa accanto al fondatore di Tesla e SpaceX.

Pur non ricoprendo incarichi formali nelle aziende del gruppo, Andrea Stroppa è diventato di fatto il portavoce e referente di Elon Musk in Italia, come si potrebbe anche evincere dal suo profilo su X.