Chi è Andrej Babis che ha vinto le elezioni in Repubblica Ceca, il "Trump ceco" che è scomodo all'Europa

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il partito di estrema destra Azione dei cittadini insoddisfatti dell’ex premier Andrej Babis ha vinto le elezioni in Repubblica Ceca e formerà il prossimo governo. Babis è un miliardario con diversi problemi legali che guida un partito populista di destra , e per questo è stato paragonati sia a Donald Trump sia a Silvio Berlusconi.

L’estrema destra ha vinto le elezioni in Repubblica Ceca

Il partito dell’Azione dei cittadini insoddisfatti, dell’ex premier Andrej Babis, ha vinto le elezioni in Repubblica Ceca, con il 34,7% dei voti. Ha battuto la coalizione del premier uscente Petr Fiala, di centrodestra, che si è fermata al 23,3%.

Babis non ha i voti per formare un nuovo governo da solo e dovrà quindi allearsi con vari piccoli partiti populisti che hanno ottenuto risultati tra il 6% e l’8%.

ANSA Andrej Babis durante un comizio

L’unico partito progressista presente, il Partito Pirata, si è fermato a meno del 9% dei voti. Il movimento filorusso e anti Ue Stačilo! non ha raggiunto la soglia di sbarramento e non entrerà quindi in Parlamento.

Chi è Andrej Babis e cosa vuole fare

Andrej Babis è un miliardario ceco, ex primo ministro del Paese tra il 2021 e il 2024. Negli ultimi anni ha spostato nettamente le proprie posizioni verso la destra populista, opponendosi soprattutto al Green Deal dell’Ue.

Babis ha anche attaccato il sostegno militare all’Ucraina e i profughi di guerra provenienti dal Paese, che in Repubblica Ceca sono 373mila su una popolazione totale di meno di 11 milioni di persone.

Nonostante queste posizioni, Babis ha categoricamente escluso la possibilità che la Cechia esca dall’Unione europea o dalla Nato, posizioni invece sostenute da quelli che potrebbero essere i suoi futuri alleati.

I paragoni tra Babis e Trump

Per le sue posizioni populiste e il suo patrimonio, Andrej Babis è stato definito il “Trump ceco“. Esattamente come il presidente americano, inoltre, ha perso un’elezione tra i suoi due mandati.

Babis ha inoltre accumulato negli anni diverse accuse di violazione della legge, che si sono trasformate in indagini giudiziarie nei suoi confronti.

Essendo stato eletto, Babis potrà evitare le conseguenze delle eventuali condanne grazie all’immunità parlamentare, circostanza che in Cechia ha alimentato i paragoni sia con Trump, sia con Silvio Berlusconi.