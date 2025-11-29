Chi è Andriy Yermak, l'ex braccio destro di Zelensky che si è dimesso dopo lo scandalo corruzione in Ucraina

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Andriy Yermak, il consigliere presidenziale e stretto alleato – oltre che amico – del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, si è dimesso. La decisione è arrivata dopo la perquisizione del suo appartamento nell’ambito dell’inchiesta su uno scandalo corruzione in Ucraina da 100 milioni di euro. Lo hanno riferito i media di Kiev.

Le dimissioni di Andriy Yermak

Il presidente ucraino Zelensky ha elogiato Yermak, considerato il suo braccio destro oltre che amico e fedelissimo, ma ha chiarito che “non ci dovrebbe essere motivo di essere distratti da nient’altro che dalla difesa dell’Ucraina”.

Yermak era considerato da molti il secondo uomo più influente in Ucraina, dopo Zelensky. Secondo Axios, Yermak doveva recarsi in giornata “a Miami per colloqui di pace con la squadra del presidente Trump sul piano di pace”.

Andriy Yermak

“Il capo di gabinetto Andriy Yermak ha presentato le sue dimissioni. Sono grato ad Andriy per il fatto che la posizione ucraina nei negoziati sia sempre stata rappresentata da lui esattamente come avrebbe dovuto essere. È sempre stata una posizione patriottica. Ma voglio che non ci siano voci o speculazioni”, ha annunciato Zelensky.

Chi sono i sostituti di Yermak

Yermak, dunque, insieme ad alcuni consiglieri di Zelensky, avrebbe dovuto “tenere negoziati con il genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Jared Kushner, e l’inviato speciale Steve Witkoff“.

L’obiettivo, secondo Axios, era “finalizzare l’intesa tra Stati Uniti e Ucraina prima che Witkoff e Kushner si recassero a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin“.

Proprio a seguito delle dimissioni del suo braccio destro Andriy Yermak, Zelensky ha spiegato che l’Ucraina sarà rappresentata ai colloqui di pace da Andriy Hnatov, capo di Stato maggiore delle Forze armate ucraine, Rustem Umerov, segretario del Consiglio per la Sicurezza e la Difesa nazionale, e da rappresentanti del ministero degli Esteri e dei servizi segreti.

Chi è Yermak, ex braccio destro di Zelensky

Oltre che grande amico di Zelensky, Andriy Yermak è un ex produttore cinematografico e un avvocato specializzato nei diritti d’autore e dello showbusiness.

Fedelissimo del presidente, con il quale a volte dormiva nel bunker sotterraneo della presidenza, Yermak non è sposato e non ha figli. Per qualcuno questo è significativo di come abbia dedicato tutta la sua vita a Zelensky.

Sempre presente nelle occasioni ufficiali, anche più della moglie di Zelensky, secondo il quotidiano Kyiv Post “in 6 anni era riuscito a costruire una sorta di governo parallelo che toccava ogni leva del potere” per cui tutti i ministri sapevano di dover avere per forza buoni rapporti con lui.

Perquisizioni in casa di Yermak

Venerdì gli investigatori hanno effettuato perquisizioni nell’ufficio del consigliere presidenziale e nella sua abitazione nell’ambito di un’indagine più ampia sullo scandalo delle tangenti sull’energia nucleare, presumibilmente gestito da un collaboratore del presidente ucraino fuggito dal Paese.

“Gli inquirenti non hanno alcun ostacolo”, ha detto Yermak: “Hanno avuto pieno accesso all’appartamento. Da parte mia c’è la massima collaborazione“, ha detto.

Lo scandalo corruzione in Ucraina

La stampa ucraina si è espressa senza mezzi termini sulla vicenda: “Qualcuno avrebbe rubato fondi che avrebbero potuto riparare le infrastrutture o sostenere lo sforzo bellico di questi anni”, si legge ad esempio, in riferimento allo scandalo corruzione.

Lo scandalo ruota attorno a un’indagine condotta dall’Ufficio nazionale anticorruzione dell’Ucraina, secondo cui Timur Mindich, uno stretto alleato di Zelensky, era a capo di un gruppo che riceveva tangenti da appalti nel settore energetico, tra cui la costruzione di difese per le infrastrutture energetiche dell’Ucraina, e riciclava i proventi.

Sarebbero coinvolte nello scandalo diverse diverse figure del governo Zelensky. Due ministri, il ministro della Giustizia Herman Halushchenko e il ministro dell’Energia Svitlana Hrynchuk, si sono già dimessi di conseguenza. E ora è toccato all’ex braccio destro e fedelissimo del presidente.