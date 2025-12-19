Chi è Anita Mazzotta vincitrice del Grande Fratello 2025, montepremi da 110mila euro dopo il dramma nella casa

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Anita Mazzotta ha vinto il Grande Fratello 2025 superando Giulia Soponariu nella finale del 18 dicembre. Ventiseienne di Castelfranco Veneto, piercer e tatuatrice, ha vissuto un’edizione segnata dalla morte della madre e dal successivo rientro nella Casa. Alla vittoria finale è legato un montepremi lordo di 110mila euro.

Grande Fratello 2025, il verdetto finale

Anita Mazzotta ha vinto il Grande Fratello 2025. La proclamazione è arrivata nella serata finale di giovedì 18 dicembre. Nel testa a testa conclusivo, Anita ha superato Giulia Soponariu, mentre Jonas Pepe si è classificato terzo davanti a Grazia Kendi e Omer Elomari.

La concorrente era indicata come favorita già nelle settimane precedenti alla finale, con i bookmaker che la consideravano la gieffina da battere. Con questa vittoria, Anita Mazzotta diventa la quinta donna consecutiva a vincere il reality.

Il montepremi previsto per il vincitore dell’edizione 2025 ammonta a 110mila euro lordi. Come avviene di norma, la cifra è soggetta a tassazione: l’importo netto che arriverà alla vincitrice dovrebbe essere inferiore ai 70mila euro.

Il percorso nella Casa e il dramma familiare

L’esperienza di Anita Mazzotta all’interno della Casa è stata segnata da un evento personale rilevante. Nel mese di ottobre, durante il programma, la concorrente ha lasciato temporaneamente il gioco per gravi motivi familiari legati alle condizioni di salute della madre. La donna è poi morta dopo una lunga malattia.

Dopo una settimana di assenza, Anita ha deciso di rientrare nel reality. In diretta ha spiegato agli altri concorrenti le ragioni della sua scelta, chiarendo che il ritorno era legato a una volontà espressa dalla madre prima della scomparsa. Il racconto di quel momento ha avuto ampio spazio nel programma e ha inciso sul suo percorso televisivo, diventando uno dei passaggi centrali dell’edizione.

Durante la finale, la produzione ha dedicato ad Anita diversi momenti di racconto legati alla perdita della madre, con la presenza delle amiche più strette e di Vincent, compagno della madre e figura di riferimento nella sua crescita.

Chi è Anita Mazzotta: età, lavoro e vita privata

Anita Mazzotta ha 26 anni ed è originaria di Castelfranco Veneto. Ha radici trevigiane e pugliesi e vive da anni a Milano. È cresciuta con la madre, il fratello e i nonni; non ha avuto un rapporto continuativo con il padre biologico, mentre ha costruito un legame stabile con Vincent, compagno della madre.

Dal punto di vista professionale, lavora come piercer e tatuatrice in uno studio specializzato. Prima dell’ingresso al Grande Fratello era già attiva sui social, dove condivideva contenuti legati al lavoro e alla quotidianità.

All’interno della Casa ha inoltre iniziato una relazione sentimentale con Jonas Pepe, modello romano e finalista dell’edizione. Il rapporto, nato dopo il suo rientro nel gioco, è diventato uno degli elementi più seguiti dal pubblico.