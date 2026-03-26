Chi è Antonio Mura nuovo capo di gabinetto di Nordio, ex magistrato scelto dopo l'addio di Giusi Bartolozzi

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Antonio Mura è il nuovo capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio. Magistrato in pensione, prende il posto di Giusi Bartolozzi, che si è dimessa dopo la svolta imposta dalla premier Giorgia Meloni che vuole fuori dai ruoli di prestigio chiunque abbia problemi giudiziari o sia inopportuno sotto il profilo politico. La nomina di Mura sarà formalizzata nei prossimi giorni.

Antonio Mura nuovo capo di gabinetto di Nordio

Antonio Mura raccoglie dunque il testimone di Giusi Bartolozzi in un momento di massima tensione per il Ministero: quando le opposizioni chiedono le dimissioni del ministro Nordio e quando il Governo non esclude nuove frizioni con parte delle toghe, prese di mira durante la campagna per il Sì al referendum sulla giustizia.

Antonio Mura ha 72 anni ed è originario di Sassari. Viene considerato una figura tecnica di alto profilo. Nel corso della sua carriera ha maturato un’esperienza sia nella funzione requirente sia in quella giudicante.

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Ha lavorato come sostituto procuratore della Repubblica a Livorno e successivamente come giudice presso la Corte d’Assise di Firenze.

Il suo percorso istituzionale lo ha portato anche al Consiglio superiore della magistratura, oltre che in Corte di Cassazione, dove ha ricoperto l’incarico di sostituto procuratore generale.

Antonio Mura e Silvio Berlusconi

Nel 2013 fu Antonio Mura, allora pg della Cassazione, a chiedere la conferma della condanna di Silvio Berlusconi per frode fiscale, ma con riduzione della pena accessoria. Berlusconi in secondo grado era stato condannato a 4 anni di reclusione e 5 di interdizione dai pubblici uffici. Mura chiese la riduzione dell’interdizione da 5 anni a 3 anni. Alla fine l’indulto portò la condanna effettiva da 4 anni a 1 anno.

Gli incarichi al Ministero della Giustizia

All’interno del Ministero della Giustizia, Mura ha già ricoperto ruoli di vertice. È stato alla guida del dipartimento per la giustizia minorile, del dipartimento dell’organizzazione giudiziaria e del dipartimento degli affari di giustizia.

Dal novembre 2022 ha assunto l’incarico di capo dell’Ufficio legislativo, confermato anche nel novembre 2024. In questo ruolo ha operato prima come magistrato e poi come figura esterna, mantenendo continuità nel mandato ministeriale.

Secondo i dati aggiornati al gennaio 2026, il suo incarico di capo dell’Ufficio legislativo ha visto una retribuzione di base di 213.393,20 euro lordi annui, più trattamento accessorio lordo pari a 27.686,80 euro.

Questo fino al 14 novembre 2024: dopo quella data il trattamento economico fondamentale lordo annuo è stato quello pensionistico. Sempre secondo i dati ministeriali, Giusi Bartolozzi come capo di gabinetto aveva una base di 157.011,43 euro lordi più 86.431,15 euro a titolo di trattamento accessorio.

Cosa farà Antonio Mura

Con la nomina a capo di gabinetto, Mura diventa il braccio destro operativo del ministro Carlo Nordio: avrà compiti di coordinamento politico-amministrativo e gestione delle priorità dell’agenda della giustizia.

Rispetto a Giusi Bartolozzi, Mura viene descritto dalla stampa come una persona dal carattere più schivo e meno incline a esternazioni pubbliche, elemento che potrebbe contribuire a un profilo meno esposto mediaticamente. Proprio ciò che oggi cercano Carlo Nordio e Giorgia Meloni.