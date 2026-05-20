Chi è Ben Gvir, il ministro di estrema destra che aveva il ritratto del pluriomicida Goldstein in salotto

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Da provocatore dell’estrema destra religiosa a ministro della Sicurezza nazionale di Israele con alle spalle decine di denunce per reati contro l’ordine pubblico e una condanna per razzismo. Con il trattamento lesivo della dignità e dei diritti umani riservato agli attivisti della Global Flotilla, Itamar Ben Gvir si conferma il volto più spietato del governo israeliano, scatenando l’indignazione a livello internazionale e costringendo anche Benjamin Netanyahu a prendere le distanze dall’alleato.

La presa di distanza di Netanyahu

Mentre l’Italia e altri Paesi europee hanno espresso la ferma condanna per le immagini delle decine di prigionieri della Flotilla con le mani legate, in ginocchio, faccia a terra, derisi e umiliati da Ben Gvir, anche nel governo israeliano sono iniziate le prese di distanze dal ministro.

Dopo l’accusa del collega agli Esteri, Gideon Sa’ar, di “aver consapevolmente arrecato danno allo Stato” con “quello spettacolo vergnognoso”, a dissociarsi dal responsabile della Sicurezza nazionale è stato lo stesso Netanyahu: ”Israele ha tutto il diritto di impedire alle flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas di entrare nelle nostre acque territoriali e raggiungere Gaza. Tuttavia – ha precisato il premier israeliano – il modo in cui il ministro Ben Gvir ha trattato gli attivisti della flottiglia non è in linea con i valori e le norme di Israele. Ho dato istruzioni alle autorità competenti di espellere i provocatori il prima possibile”.

ANSA/X - Itamar Ben Gvir

La risposta

Rispondendo immediatamente al ministro israeliano degli Esteri, Ben Gvir non è arretrato di un passo, replicando così sui social: “C’è chi nel governo ancora non ha capito come ci si deve comportare con i sostenitori del terrorismo. Ci si aspetta che il ministro degli Esteri israeliano capisca che Israele ha smesso di essere un sacco da boxe. Chiunque venga sul nostro territorio per sostenere il terrorismo e identificarsi con Hamas verrà colpito e non porgeremo l’altra guancia“.

Da vedere se le critiche del premier israeliano porteranno l’alleato a fare marcia indietro, anche di fronte alle richieste di scuse ufficiali da parte del governo italiano, che ha convocato l’ambasciatore di Israele a Roma.

Chi è Ben Gvir

Insieme al ministro delle Finanze Bezalel Smotrich, Ben Gvir è diventato una pedina centrale del governo Netanyahu, dopo l’exploit alle elezioni del 2022.

Avvocato di riferimento dei coloni ultranazionalisti e di estrema destra, il leader del partito Potere Ebraico è infatti fondamentale per la sopravvivenza dell’esecutivo israeliano, nonostante sia punto di riferimento di movimenti estremisti come il Kach e il Kahane Chai, ispirati dall’ideologia del rabbino Meir Kahane e banditi dal governo perché considerati organizzazioni terroristiche.

Nato nel 1976 in una famiglia con origini irachene, Ben Gvir entra a far parte di formazioni estremiste sin dall’adolescenza, collezionando negli anni una cinquantina di incriminazioni per reati legati all’ordine pubblico.

Nel 2007 fu condannato per incitamento al razzismo, distruzione di proprietà e possesso di materiale propagandistico legato al partito Kach, di cui fu coordinatore giovanile.

Nel suo salotto ha tenuto appeso per anni un ritratto del terrorista Baruch Goldstein, medico kahanista che nel 1994 uccise 29 fedeli musulmani in una moschea a Hebron.