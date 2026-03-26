Chi è Bernardo Mingrone, gli obiettivi del nuovo CEO di Nexi che sostituisce Paolo Bertoluzzo dopo 10 anni

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La società italiana di pagamenti elettronici Nexi ha nominato Bernardo Mingrone nuovo amministratore delegato al posto di Paolo Bertoluzzo, che lascia la guida dell’azienda dopo 10 anni. Mingrone era già dirigente di Nexi in precedenza. La società è in un momento di difficoltà in Borsa e sta cercando il rilancio.

Bernardo Mingrone nuovo CEO di Nexi, chi è

I due principali azionisti di Nexi, Cassa depositi e prestiti (che è controllata dal Ministero delle Finanze) e il fondo H&F hanno deciso per un avvicendamento alla guida della società.

Bernardo Mingrone, già deputy general manager, succederà nella posizione di CEO a Paolo Bertoluzzo, che guidava Nexi da 10 anni e aveva portato la società in Borsa.

ANSA

“Mingrone è la persona più idonea a guidare Nexi nella sua nuova fase di sviluppo. Conosce profondamente il gruppo e porta con sé una comprovata capacità di esecuzione in contesti complessi e in evoluzione” ha dichiarato il presidente Marcello Sala.

Cosa fa Nexi

Nexi è una società di pagamenti elettronici italiana quotata alla Borsa di Milano. La sua attività principale è emettere carte di debito e di credito per facilitare i pagamenti tra banche e clienti.

È nata da un’azienda che fino ad alcuni anni fa offriva un servizio simile, CartaSi, ma si è espansa negli ultimi anni con grandi acquisizioni e fusioni in tutta Europa.

Oggi opera in 25 Paesi europei, anche ne settore dei pagamenti digitali e nell’emissione di Pos, i dispositivi che permettono di pagare attraverso le carte nei negozi.

Le difficoltà in Borsa

Il cambio al vertice arriva in un momento non positivo per Nexi. Nell’ultimo anno il titolo ha perso in Borsa circa il 40% del suo valore, l’89% dal suo picco più alto.

Nonostante la decisione di cambiare CEO sia stata presa principalmente per rassicurare gli azionisti, i mercati non hanno premiato il titolo, che ha perso il 2% dall’apertura alla Borsa di Milano.

Prima di assumere ruoli dirigenziali in Nexi, Mingrone ha lavorato in Unicredit tra il 2015 e il 2016 e in Monte dei Paschi di Siena dal 2012 al 2015. “Sono orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato negli ultimi 10 anni, trasformando Nexi da una piccola realtà locale nel leader europeo dei pagamenti, con solide radici italiane e un posizionamento e capacità unici” ha dichiarato il nuovo Ceo.