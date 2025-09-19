Chi è Bezalel Smotrich, ministro israeliano che vuole sparare ai bambini palestinesi: "Mi offro come boia"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Gaza “una miniera d’oro immobiliare”, l’uccisione di oltre 60 mila persone una “fase di demolizione”. Sono due frasi choc dette recentemente dal ministro delle Finanze di Israele, Bezalel Smotrich, le ultime di una lunga serie di un politico noto per le sue posizioni violente e radicali sui temi del conflitto israelo-palestinese. Esponente dell’estrema destra di matrice religiosa sionista, si è definito “fascista” e “omofobo orgoglioso”, non riconosce diritti ai palestinesi, ha proposto di farli morire di fame e sete e di fucilarli, offrendosi come boia.

Chi è Bezalel Smotrich

Bezalel Smotrich è il ministro israeliano delle Finanze nel governo guidato da Benjamin Netanyahu.

Nato nel 1980 ad Haspin, un insediamento nei territori occupati da Israele nelle alture del Golan, è cresciuto nella colonia di Beit El, in Cisgiordania.

ANSA Il ministro Smotrich al fianco del premier Netanyahu

Il suo nome deriva da un piccolo villaggio dell’Ucraina, Smotrych, dove vivevano i nonni.

È uno dei principali esponenti della galassia religiosa sionista di estrema destra, che non vuole uno Stato palestinese e ritiene che l’intera Palestina appartenga al popolo ebraico per diritto divino.

È il leader del piccolo Partito Sionista Religioso, che con i suoi sette parlamentari alla Knesset è decisivo per la tenuta della fragile coalizione che sostiene il governo Netanyahu.

Assieme a Itamar Ben-Gvir, ministro della Sicurezza e leader di un altro piccolo partito di estrema destra, figura nella lista delle personalità israeliane su cui l’Ue sta valutando di imporre sanzioni.

Cosa dice il ministro israeliano su Israele, Gaza e diritti

In numerose interviste e interventi pubblici Smotrich ha sostenuto che i palestinesi non debbano avere gli stessi diritti dei coloni israeliani.

Promuove attivamente l’espansione delle colonie nei territori palestinesi – lui stesso vive a Kedumim, una colonia illegale – e l’annessione della Cisgiordania, che chiama Giudea e Samaria.

“Non esiste una cosa chiamata popolo palestinese“, disse nel marzo 2023.

Sostiene leggi che favoriscano la discriminazione tra cittadini ebrei e non, ad esempio la separazione fra madri ebree e arabe in ospedale.

“Siete qui per errore”, disse nell’ottobre 2021 in parlamento rivolgendosi ai colleghi arabi.

In passato si è definito “fascista” e “omofobo orgoglioso“, è contrario alla legittimazione dei cristiani: “Il Signore è uno, non trenta”.

Le frasi choc sulla guerra e sui palestinesi

Di recente hanno fatto molto scalpore le sue dichiarazioni a una conferenza a Tel Aviv, durante la quale ha detto che la Striscia di Gaza alla fine della guerra sarà “una miniera d’oro immobiliare“.

Il ministro ha parlato di “negoziati avviati con gli americani” su come spartirsi Gaza alla fine del conflitto.

“Abbiamo speso enormi somme per questa guerra, quindi dobbiamo decidere come dividere la terra in percentuali. La fase della demolizione è già stata completata; ora dobbiamo costruire”.

Frasi che seguono molte altre dello stesso tono dette da quando Israele ha avviato la guerra contro Hamas a Gaza.

Smotrich ha più volte detto che raderebbe al suolo i campi profughi e ha promosso l’annientamento totale di Gaza: “Non ci sono mezze misure”.

E ha detto che “potrebbe essere giustificato e morale far morire di fame 2 milioni di persone“.

Ha detto di voler mettere la pena di morte per i palestinesi, offrendosi volontario all’eventuale concorso per diventare boia.