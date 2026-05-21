Chi è Bruno Frattasi ex direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale dimesso a sorpresa

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Lascia a sorpresa l’incarico il capo di uno degli enti governativi italiani più delicati. Il direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn), Bruno Frattasi, ha consegnato senza preavviso le sue dimissioni a Giorgia Meloni. Una decisione che arriva quasi un anno prima della scadenza naturale e che sarebbe stata giustificata per “motivi personali”. Il favorito per la successione sarebbe l’ex amministratore delegato di Sogei, Andrea Quacivi.

Le dimissioni di Bruno Frattasi

La notizia dell’addio di Frattasi sarebbe stata fatta filtrare da fonti di governo, che, secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano, avrebbero anche riferito come la fiducia di Palazzo Chigi nei confronti del direttore di Acn, in particolare del sottosegretario Alfredo Mantovano, titolare della delega alla sicurezza informatica, si sarebbe esaurita già da tempo.

Le nuove dimissioni arrivano sul tavolo di Giorgia Meloni dopo quelle più sofferte del ministro del Turismo Daniela Santanchè, del sottosegretario della Giustizia Andrea Delmastro e del Capo di Gabinetto del ministro Nordio, Giusi Bartolozzi, consegnate all’indomani della sconfitta al referendum.

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Il favorito per il ruolo di direttore generale

Toccherà alla stessa presidente del Consiglio proporre il nuovo direttore generale dell’Agenzia: una nomina che sarebbe stata già decisa e potrebbe arrivare già nel Consiglio dei ministri di venerdì 22 maggio.

La scelta sarebbe ricaduta su Andrea Quacivi, 55 anni, ex dirigente di Wind e già amministratore delegato di Sogei, dal 2017 al 2023.

I contrasti tra governo e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale

Nel 2023, nel Cdm riunito a Cutro, era stato nominato alla guida dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale Bruno Frattasi, 70 anni, ex prefetto di Latina e di Roma.

Con una carriera nella Pubblica amministrazione iniziata nel 1981, in oltre 40 anni ha ricoperto numerosi incarichi oltre a quelli di prefetto della Repubblica a partire dal 2005: Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Capo dell’Ufficio Legislativo e Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno e anche direttore dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).

Negli ultimi anni l’Acn era finita nel mirino del governo in seguito ai numerosi attacchi hacker subiti recentemente in Italia da diversi siti istituzionali e di grandi aziende, tra gli ultimi la violazione dei sistemi informatici della Galleria degli Uffizi di aprile.

Secondo l’Operational Summary Acn, a marzo sono stati registrati 436 eventi cyber, in linea con quelli i 435 segnalati a febbraio, mesi in cui si era però registrato un aumento del 94% rispetto a gennaio.