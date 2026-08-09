Chi è Carmelo Burgio, il generale candidato da Vannacci a sindaco di Milano che assicura: "Non sono fascista"

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Anche Futuro Nazionale presenterà un proprio candidato alle prossime elezioni comunali di Milano. Il generale Vannacci vede come possibile sindaco del capoluogo lombardo un collega d’armi. Si tratta di Carmelo Burgio, generale dei Carabinieri a lungo a capo della Direzione Investigativa Antimafia. Nel suo passato poca politica, ma numerose missioni in Italia e all’estero.

Chi è Carmelo Burgio

Carmelo Burgio nasce ad Anzio nel 1957, ha 69 anni, quasi tutti trascorsi nell’Arma. Frequenta la Nunziatella di Napoli, l’Accademia Militare di Modena e infine la Scuola Ufficiali Carabinieri.

Dopo il primo incarico tra i paracadutisti Tuscania, Burgio prestò servizio nella scorta dell’allora Presidente della Repubblica Francesco Cossiga.

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Poi le missioni all’estero, in Bosnia, Libano e Iraq, con il ruolo di Comandante del Reggimento Multinational Specialized Unit.

Tornato in Italia, ha guidato la Direzione Investigativa Antimafia di Caserta, contribuendo alla lotta contro il clan dei Casalesi.

Negli anni successivi è stato Comandante delle Scuole dell’Arma dei Carabinieri e Comandante Interregionale Carabinieri Podgora di Roma.

Perché Vannacci lo vuole sindaco di Milano

Roberto Vannacci ha annunciato la candidatura di Burgio dal palco della Versiliana, presentandolo come “un uomo delle istituzioni” con “una grande esperienza nel campo della sicurezza”.

Il leader di Futuro Nazionale ha scelto il generale come candidato di partito alle elezioni comunali meneghine, previste per la primavera del 2027.

“Con lui Milano tornerà a essere la città della Madonnina e non dei maranza. Date fiducia a Burgio e vedrete Milano rivoltata come un calzino” sono state le parole di Vannacci.

Il generale assicura: “Non sono fascista”

La candidatura è stata confermata dal diretto interessato ai microfoni del giornale online In Lucca Veritas.

Nei confronti di Vannacci Burgio professa parole di stima, ma ci tiene a sottolineare: “Non sono fascista. Né mi batterei mai perché tornasse al potere chi distrugge le libertà del cittadino, e anche le mie”.

L’ex paracadutista non teme i giudizi “mi si etichetti pure come si vuole”, forte della consapevolezza di “non essere mai stato indagato o archiviato, o aver patteggiato”.

La sua campagna potrebbe far perno sull’onestà: “Mi basta che la magistratura con la quale ho avuto l’onore di collaborare non abbia mai sollevato dubbi sulla mia linearità”.

I piani di Futuro Nazionale per le comunali 2027

Alla Versiliana di Torre del Lago Roberto Vannacci ha svelato i piani di Futuro Nazionale per le prossime elezioni comunali del 2027.

“Correremo in tutte le grandi città Milano, Bologna, Roma e Napoli. Ci presenteremo come Futuro Nazionale” ha dichiarato il generale.

Non è ancora stato stabilito se il partito di estrema destra correrà solo o in compagnia nella corsa ai Comuni: “Le alleanze le faremo eventualmente prima delle elezioni”.