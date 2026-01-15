Chi è Ciccio Sultano ospite a MasterChef Italia, nel ristorante dello chef due stelle Michelin menù a 400 euro

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Sale l’attesa per gli appassionati di MasterChef Italia per le nuove puntate del cooking show. Tra gli ospiti d’eccellenza degli due ultimi episodi, in onda nella serata di giovedì 15 gennaio, c’è Ciccio Sultano, cuoco e titolare del ristorante due stelle Michelin Duomo di Ragusa. Lo chef di origini siciliane sarà giudice del temuto “Skill test”, in cui metterà alla prova i concorrenti sulle tradizioni e le eccellenze gastronomiche della sua terra.

Le nuove puntate di MasterChef

MasterChef 15 entra sempre di più nel vivo: con l’arrivo a metà del percorso, i concorrenti sono ormai a un passo dalla top ten degli aspiranti chef di questa edizione.

Ad attenderli nelle due nuove puntate in onda su Sky uno ci sarà una “Red Mystery Box” a tema “agrodolce“, con cui dovranno cimentarsi per guadagnarsi la balconata ed evitare il “Pressure test”.

ANSA

Lo Skill Test con Ciccio Sultano

Protagonista dello “Skill Test”, al fianco dei padroni di casa Giorgio Locatelli, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, sarà invece lo chef Ciccio Sultano, con un episodio dedicato alla cucina della Sicilia.

I contendenti saranno messi alla prova con la filosofia del cuoco, che è riuscito a esaltare la tradizione gastronomica regionale della sua Isola fino a raggiungere le due stelle Michelin con il ristorante Duomo.

Chi è lo chef stellato e i menù del Duomo

Nato a Torino nel 1970, ma con origini di Gela, Ciccio Sultano ha iniziato come garzone di una pasticceria di Vittoria, nel Ragusano, prima di girare il mondo, partendo dalla Germania e finendo negli Stati Uniti, dove a New York ha lavorato anche con l’imprenditrice Lidia Bastianich, madre del noto ex giudice di MasterChef, Joe.

Tornato in Sicilia, nel 2000 ha aperto nel centro storico di Ragusa il suo ristorante Duomo, con cui ha conquistato la prima stella Michelin nel 2004 e la seconda nel 2005.

Con le sue rivisitazioni tra tradizione e innovazione e l’ambizione di elevare la cucina siciliana, lo chef punta oggi alla terza stella, anche grazie al menù degustazione più richiesto, lo Stupor Mundi: un’esperienza culinaria da 396 euro attraverso 8 portate.

Tra i piatti più di rilievo spiccano l’agnello di pascolo, i fagiolini al fuoco, lo jus vegetale di mare e di terra, sia tra le scelte dello chef che nelle ordinazioni à la carte.