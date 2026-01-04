Chi è Cilia Flores moglie del presidente del Venezuela Maduro catturato dagli Usa e "primera combatiente"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

L’attacco degli Stati Uniti al Venezuela ordinato da Donald Trump ha avuto come fine ultimo la cattura di Nicolas Maduro. Assieme al Presidente sudamericano, è stata arrestata e trasferita negli stati uniti anche la moglie Cilia Flores. La First Lady è nota con il soprannome di “primera combatiente”, per via di una carriera politica legata alla rivoluzione.

Cilia Flores prima di Maduro

Cilia Flores nasce nel 1956 a Tinaquillo, nello stato del Cojedes, in Venezuela. Minore di sei fratelli, il padre era un commerciante ambulante e la sua fu un’infanzia umile.

Nonostante la precarietà economica famigliare, Flores riesce a trasferirsi nella grande Caracas e frequentare l’università.

ANSA Nicolas Maduro e Cilia Flores

Studia diritto penale all’istituto Santa María, mentre lavora part-time in una stazione di polizia, dove trascrive le deposizioni dei testimoni.

Divenuta avvocata, sarà uno dei legali di Hugo Chávez, di cui curerà la difesa a seguito del golpe fallito del 1992.

La carriera della moglie del Presidente

Avvicinatasi alla politica durante l’ondata di proteste detta il Caracazo, nel 1989, fonda il Círculo Bolivariano de los Derechos Humanos.

Divenuta un volto noto nel mondo dell’attivismo, in quegli anni si unisce al MBR-200, il movimento rivoluzionario fondato da Chávez.

In questo contesto conosce Nicolas Maduro, come lei divorziato e, all’epoca, leader sindacale e consigliere del futuro presidente.

In seguito, Flores è eletta deputata e, nel 2006, diventa leader dell’Assemblea Nazionale.

Nel 2012 Chavez la nomina procuratore generale. Dopo la morte del Presidente, nel 2013, continua a ricoprire importanti cariche legislative nella nuova Assemblea Nazionale Costituente.

La “primera combatiente” del Venezuela

È stato lo stesso Nicolas Maduro, con cui è stata catturata dagli USA nella notte del 3 gennaio, a definire Cilia Flores la “primera combatiente” del Venezuela.

La politica First Lady si è infatti contraddistinta per l’attaccamento ai valori della rivoluzione e una linea dura contro l’opposizione.

Volto noto non solo in politica ma anche a livello mediatico, ha condotto programmi televisivi per promulgare i valori familiari e rivoluzionari.

Nel corso degli anni, sono state numerose le polemiche legate alla sua figura istituzionale. A causa dell’impiego di numerosi familiari in ruoli pubblici, Flores è stata spesso accusata di nepotismo.

Nel 2015, due suoi nipoti, Efraín Antonio Campo Flores e Francisco Flores de Freitas, sono stati arrestati dalla Dea in possesso di 800 chili di cocaina destinati agli Usa nel caso noto come “narcosbrinos”.